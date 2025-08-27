Cracker Barrel regresa a su logo original tras el reclamo de consumidores y el propio Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de agosto, 2025

La cadena de restaurantes Cracker Barrel dijo este martes que eliminará su nuevo logotipo y mantendrá el ‘Old Timer’, al asegurar haber escuchado a sus clientes luego de la indignación manifestada en redes sociales por parte de muchos usuarios e incluso el mismo presidente Donald Trump, quienes acusaron a la empresa de volverse ‘woke’ y cambiar sus valores. "Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su cariño por Cracker Barrel. Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro ‘Old Timer’ permanecerá", dijo la cadena de restaurantes de estilo campestre en un comunicado enviado a FOX Business, y eventualmente publicado en su cuenta oficial de X.

“En Cracker Barrel siempre se ha tratado —y siempre se tratará— de servir comida deliciosa, ofrecer cálidas bienvenidas y brindar la clase de hospitalidad campestre que se siente como en familia. Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados trabajadores esperan poder darle la bienvenida pronto a nuestra mesa”, añadió la compañía en su comunicado a la cadena conservadora.

Felicitaciones de Trump

Poco después de la publicación de Cracker Barrel, Trump felicitó a la cadena de restaurantes a través de su cuenta en Truth Social, al asegurar que la compañía tomó una decisión acertada al regresar a su viejo logotipo y desechar el que habían creado recientemente. “Felicitaciones a Cracker Barrel por regresar a su logotipo original. Todos sus fanáticos lo aprecian muchísimo. ¡Buena suerte en el futuro. Hagan mucho dinero y, lo más importante, hagan felices nuevamente a sus clientes!”, comentó Trump en su cuenta de Truth Social.

Pocas horas antes del comunicado de la compañía, Trump había arremetido contra esta en su red social por la decisión de cambiar su logotipo, al asegurar que “Cracker Barrel debería volver al logotipo antiguo, admitir un error basado en la respuesta de los clientes (la encuesta definitiva) y administrar la compañía mejor que nunca. Si juegan bien sus cartas, habrán conseguido mil millones de dólares en publicidad gratuita. Muy difícil de lograr, pero una gran oportunidad. Tengan hoy una gran conferencia de prensa. Hagan de Cracker Barrel un GANADOR otra vez. Recuerden, en muy poco tiempo hice de los Estados Unidos de América el país más ‘CALIENTE’ de todo el mundo. Hace un año estaba ‘MUERTO’. ¡Buena suerte!”.