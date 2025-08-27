Cracker Barrel regresa a su logo original tras el reclamo de consumidores y el propio Trump
Poco después de la publicación de Cracker Barrel, Trump felicitó a la cadena de restaurantes a través de su cuenta en Truth Social, al asegurar que la compañía tomó una decisión acertada al regresar a su viejo logotipo.
La cadena de restaurantes Cracker Barrel dijo este martes que eliminará su nuevo logotipo y mantendrá el ‘Old Timer’, al asegurar haber escuchado a sus clientes luego de la indignación manifestada en redes sociales por parte de muchos usuarios e incluso el mismo presidente Donald Trump, quienes acusaron a la empresa de volverse ‘woke’ y cambiar sus valores. "Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su cariño por Cracker Barrel. Dijimos que escucharíamos, y lo hemos hecho. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro ‘Old Timer’ permanecerá", dijo la cadena de restaurantes de estilo campestre en un comunicado enviado a FOX Business, y eventualmente publicado en su cuenta oficial de X.
">
We thank our guests for sharing your voices and love for Cracker Barrel. We said we would listen, and we have. Our new logo is going away and our “Old Timer” will remain.— Cracker Barrel (@CrackerBarrel) August 26, 2025
At Cracker Barrel, it’s always been – and always will be – about serving up delicious food, warm… pic.twitter.com/C32QMLOeq0
“En Cracker Barrel siempre se ha tratado —y siempre se tratará— de servir comida deliciosa, ofrecer cálidas bienvenidas y brindar la clase de hospitalidad campestre que se siente como en familia. Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados trabajadores esperan poder darle la bienvenida pronto a nuestra mesa”, añadió la compañía en su comunicado a la cadena conservadora.
Sociedad
Cracker Barrel recoge las críticas y admite que podría haber hecho "un mejor trabajo"
Agustina Blanco
Felicitaciones de Trump
Poco después de la publicación de Cracker Barrel, Trump felicitó a la cadena de restaurantes a través de su cuenta en Truth Social, al asegurar que la compañía tomó una decisión acertada al regresar a su viejo logotipo y desechar el que habían creado recientemente. “Felicitaciones a Cracker Barrel por regresar a su logotipo original. Todos sus fanáticos lo aprecian muchísimo. ¡Buena suerte en el futuro. Hagan mucho dinero y, lo más importante, hagan felices nuevamente a sus clientes!”, comentó Trump en su cuenta de Truth Social.
">
Congratulations “Cracker Barrel” on changing your logo back to what it was. All of your fans very much appreciate it. Good luck into the future. Make lots of money and, most importantly, make your customers happy again!— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 26, 2025
(TS: 26 Aug 19:42 ET)… pic.twitter.com/2xJkdk7Dos
Pocas horas antes del comunicado de la compañía, Trump había arremetido contra esta en su red social por la decisión de cambiar su logotipo, al asegurar que “Cracker Barrel debería volver al logotipo antiguo, admitir un error basado en la respuesta de los clientes (la encuesta definitiva) y administrar la compañía mejor que nunca. Si juegan bien sus cartas, habrán conseguido mil millones de dólares en publicidad gratuita. Muy difícil de lograr, pero una gran oportunidad. Tengan hoy una gran conferencia de prensa. Hagan de Cracker Barrel un GANADOR otra vez. Recuerden, en muy poco tiempo hice de los Estados Unidos de América el país más ‘CALIENTE’ de todo el mundo. Hace un año estaba ‘MUERTO’. ¡Buena suerte!”.
Un cambio polémico
Ante las numerosas críticas recibidas a través de las redes sociales, la cadena de restaurantes trató de calmar toda la polémica el lunes, admitiendo públicamente que "podríamos haber hecho un mejor trabajo explicando quiénes somos y quiénes siempre seremos", y asegurando que sus valores no habían cambiado.