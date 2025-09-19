El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones evalúa investigar al programa ‘The View’ tras la cancelación de Jimmy Kimmel

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de septiembre, 2025

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), Brendan Carr, afirmó este jueves durante una entrevista en CNN que podría abrir una investigación contra el programa ‘The View’ de la cadena ABC News, poco después de la cancelación indefinida del show nocturno de Jimmy Kimmel. “Yo asumiría que se podría argumentar que ‘The View’ es un programa de noticias legítimo, pero no estoy tan seguro de eso. Y creo que vale la pena que la FCC investigue si ‘The View’ y algunos de los programas que ustedes tienen todavía califican como programas de noticias legítimos y, por lo tanto, están exentos del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido”, comentó Carr durante la entrevista.

De igual forma, Carr detalló que “Cuando miras estos otros programas de televisión, lo interesante es que la FCC tiene una norma llamada la regla de igualdad de oportunidades”, dijo. “Pero existe una excepción a esa norma llamada la excepción de noticias legítimas, lo que significa que si eres un programa de noticias legítimo, no tienes que cumplir con la regla de igualdad de oportunidades. Y a lo largo de los años, la FCC ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia sobre eso y ha sugerido que la mayoría de estos programas nocturnos, con excepción de SNL, son programas de noticias legítimos”.

Si bien ‘The View’ se ha caracterizado por ser abiertamente prodemócrata y anti-Trump, al punto de haber llegado a manifestar posiciones extremistas y teorías conspirativas, ninguna de las presentadoras del programa de ABC se manifestó sobre la noticia de la cancelación del show de Kimmel. En cambio, la presentadora Joy Behar comentó que el representante de Kentucky Thomas Massie era el único legislador republicano que merecía el respeto de la gente.