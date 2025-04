Los venezolanos cambian a Estados Unidos por España en sus intenciones de emigrar

Publicado por Williams Perdomo 19 de abril, 2025

Los venezolanos cambiaron a Estados Unidos como su destino para emigrar. La situación se da en medio de la política de fronteras seguras impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un estudio realizado por Poder & Estrategia, España, Brasil y Colombia son ahora los destinos preferidos de los venezolanos para emigrar después de la caída estrepitosa de Estados Unidos (de 27% a 11%).

El estudio, que consultó a 1.040 venezolanos, mostró que la intención de mudarse a España subió de 18% a 26%, mientras que Brasil aumentó de 11% a 16% y Colombia se mantuvo en un 13% en los últimos meses.

Otras opciones serían Chile y Argentina.

Entre enero y marzo, la intención de migrar de los venezolanos subió en 2,8 puntos porcentuales, pasando del 43,7 al 46,5%. Así lo mostró el Informe Social del Venezolano realizado por la consultora Datos es Noticia y obtenido por El Tiempo de Colombia.

La nueva ola de venezolanos que pretenden migrar podría batir récord: saldrían del país 4,7 millones de personas antes de octubre de este año, es decir, cerca de 700.000 más que las que huyeron del durante el pico migratorio ocurrido entre 2018 y 2019, bajo la primera presidencia de Donald Trump.

Tomás Páez Bravo, sociólogo y presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, explicó en una conversación con VOZ que mientras el régimen socialista de Nicolás Maduro permanezca en el poder, los venezolanos seguirán emigrando del país.

Trump, mano dura en contra de la inmigración ilegal

El Gobierno del presidente Donald Trump ha llevado una política de mano dura en contra de la inmigración ilegal y en los últimos días ha llevado adelante operativos para detener y deportar a los sin papeles en el territorio estadounidense.

69% de los inmigrantes venezolanos tiene un familiar o un amigo con intenciones de emigrar

El sociólogo sostuvo que la principal razón sería la crisis humanitaria y la falta de servicios básicos. De acuerdo con medios locales, como El Nacional, otra razón por la que los venezolanos salen del país es por razones políticas, impulsadas por el desaliento institucional y el fracaso de los mecanismos democráticos en el país.

Paéz Bravo explicó que al menos el 69% de los venezolanos en el exterior dijo que tiene un familiar o un amigo que tiene intenciones de emigrar de Venezuela.

En ese sentido, explicó que a pesar de que el foco en estos momentos está en los venezolanos que emigraron a Estados Unidos, la realidad es que solo representan el 12% de los inmigrantes venezolanos en todo el mundo.

Un mayor movimiento migratorio en la región

Por ello, explicó, los países que verán un mayor movimiento en cuanto a migración venezolana serán los vecinos. Por ejemplo, indicó que en el segundo semestre del año pasado, el número de venezolanos que atraviesan desde Pacaraima a Boa Vista se multiplicó por cinco.

Además, precisó que hay datos a los que pocas personas hacen referencia. Uno de ellos, la cantidad de venezolanos que están emigrando a Guyana, la que considera es la economía que más está creciendo en Sudamérica.

Insistió en que los motivos por los que los venezolanos emigran es por la situación del país. Sostuvo que la condición de vida de los ciudadanos no ha mejorado en Venezuela y puso como ejemplo que el salario de un profesor titular en la universidad más importante del país caribeño (UCV) ronda los 12 dólares al mes.

“La situación del país no solamente no ha mejorado sino que no es fácil conseguir gasolina, el servicio eléctrico en ciertas regiones del país falla varias horas al día, el sector salud está en el subsuelo y el salario no es pobreza extrema, sino lo siguiente”, expresó Páez.

Aseguró, además, que la migración venezolana ha demostrado que se integra a los países de acogida. Resaltó que, a su juicio, no se debe estigmatizar a una población que ha ayudado al crecimiento económico de las naciones que la reciben.