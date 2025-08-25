SpaceX aplaza el vuelo de prueba de su megacohete Starship

Gente sentada en la playa de South Padre Island, Texas, con la nave espacial Starship de SpaceX visible al fondo. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Publicado por Virginia Martínez 25 de agosto, 2025

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, suspendió en las últimas horas el vuelo de prueba de su megacohete Starship, al afirmar que necesita tiempo para resolver problemas, tras recientes intentos que terminaron en explosiones.

Con 123 metros de altura, el Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso que se ha construido. Tiene como objetivo que tripulantes regresen a la Luna y es clave para cumplir el sueño de Musk de colonizar Marte.

El cohete debía ser lanzado el domingo desde Starbase, la base de la empresa en el sur de Texas,. Sin embargo, unos 15 minutos antes, SpaceX anunció que el lanzamiento quedaba suspendido.

"Se descarta el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas en tierra", informó en su cuenta de X SpaceX.

Musk publicó posteriormente en X que debían reparar una fuga de oxígeno líquido en el equipo en tierra, informa AFP.

SpaceX anunció posteriormente que el lanzamiento se realizaría a la misma hora del lunes, aunque advirtió que la programación continúa "dinámica y podría cambiar". En este enlace se podrá seguir el acontecimiento.

Repetidas explosiones que arrojaron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos en los últimos meses han aumentado la presión sobre SpaceX para realizar una prueba libre de contratiempos.

La misión no tripulada de una hora de duración tenía como objetivo testear la parte superior en vuelo alrededor de la Tierra mientras que los propulsores de la parte interior caerían al Océano Índico.