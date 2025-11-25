Costco retira alimentos por contaminación plástica: qué hacer si tiene uno en casa

Publicado por Víctor Mendoza 25 de noviembre, 2025

Costco emitió una alerta para dos populares alimentos: la ensalada César y el sándwich de pollo con ensalada César. La advertencia de retirada de los producto, la compañía citó "la posible presencia de material plástico extraño en el aderezo de la ensalada de estos productos".

En concreto, los lotes que podrían haber sido afectados se encontraban en tiendas del Medio Oeste, Noreste y Sureste. Tienen fecha de caducidad entre el 17/10/25 y el 9/11/25.

Si compró uno de estos dos productos, no lo consuma. Costco aseguró que si son devueltos a sus locales, hará un reembolso completo. Si decide tirar la ensalada o el sándwich a la basura, debe hacerlo de manera que ninguna persona ni animal pueda consumirlo: cuando las compañías piden retirar un productos en general se debe a una medida preventiva contra una posible contaminación que podría resultar dañina a la salud.

Los expertos insisten en la importancia de hacer caso a los pedidos de retiro de productos, pidiendo a los consumidores que bajo ningún concepto los ingieran. No alcanza con revisar si el alimento tiene mal olor o color sospechoso, hay virus y bacterias que no se pueden ver, oler o sentir al degustar un alimento.

En caso de haber manipulado o abierto el envase, lávese las manos durante 20 segundos con agua y con jabón. Si lo consumió, consulte a su médico.

Para más información sobre los retiros del mercado, puede visitar la página web sobre retiradas y brotes de FoodSafety.gov.