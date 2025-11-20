Mapa de las zonas bajo riesgo de inundaciones en Texas

Publicado por Santiago Ospital 20 de noviembre, 2025

Riesgo de inundaciones en el sur de Texas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias por intensas lluvias en el centro-sur del estado, que podrían derivar en crecidas repentinas de las aguas.

Las fuertes precipitaciones producirán "numerosas zonas en las que serán posibles inundaciones repentinas", advirtió en NWS en su pronósitco del jueves. "Muchos arroyos podrían desbordarse, lo que podría afectar a ríos más grandes".

Algunas de las ciudades afectadas serán Fredericksburg, Burnet, San Antonio, Boerne, San Marcos, Leakey, Rocksprings, Blanco, Uvalde, Llano, Del Río, New Braunfels, Kerrville, Hondo, Brackettville, Georgetown, Austin, Bandera y Eagle Pass.

El condado de Kerr se encuentra en las zonas que serán impactadas. En julio, inundaciones históricas dejaron en la zona más de un centenar de muertos.

Las advertencias permanecerán vigentes hasta las 6 AM del viernes.

Pronóstico en Austin/San Antonio

El NWS de Austin/San Antonio advirtió sobre lluvias de entre 2 y 7,6 cm (1 y 3 pulgadas), con totales aislados de hasta 20 cm (8 pulgadas) en la zona occidental de Hill Country y el sur de Edwards Plateau.

"El exceso de escorrentía puede provocar inundaciones en ríos, arroyos, riachuelos y otras zonas bajas propensas a las inundaciones", afirmó. "¡Esté atento al tiempo! ¡Dé la vuelta, no se ahogue!".

Además, detalló que múltiples tormentas pasarán lentamente, una atrás de otra, acompañadas de lluvias intensas, por la meseta sur de Edwards y la región occidental de Hill Country. "Esté atento al tiempo y siga consultando las actualizaciones meteorológicas que publicamos y las fuentes fiables", aconsejaron.

Las precipitaciones más intensas se producirán al oeste del corredor de la I-35 hasta el viernes. Recomendaron, asimismo, girar el coche ante caminos inundados: "Nunca conduzca por una carretera anegada".

Advertencia de inundaciónNWS.

Pronóstico en Fort Worth/Dallas

"A medida que una ola de fuertes precipitaciones se desplaza hacia el este, otra ronda de tormentas llegará más tarde hoy", sostuvo la oficina del servicio meteorológico en Fort Worth/Dallas. Las primeras lluvias se registraron durante la mañana.

"La zona más afectada se encuentra ahora bajo alerta de inundaciones hasta la medianoche", pronosticó también. "Además de la amenaza de inundaciones, existe la posibilidad de que se produzca un breve remolino en el centro de Texas por la tarde".

Aunque en la mayoría de las zonas afectadas se esperan caídas de entre 2,54 y 5 cm (1 y 2 pulgadas), en algunas podrán llegar hasta los 10 cm (4 pulgadas).

Tras una mejoría al final de la semana, el fin de semana vuelve a empeorar el pronóstico de precipitaciones. El domingo incluso habrá un 60%-80% de probabilidades de lluvias. Sin embargo, para Thanksgiving se espera una mejoría.

Advertencia inundacionesNWS.

El Gobierno de Texas acelera las preparaciones

El gobernador Greg Abbott instó el miércoles a las agencias estatales que se preparasen para la llegada de las lluvias este jueves.

"Texas está preparado para responder y desplegar rápidamente todos los recursos necesarios para apoyar a las autoridades locales en las operaciones de respuesta y garantizar la seguridad de los tejanos", afirmó en un comunicado de prensa.

"Se insta a los tejanos a que permanezcan atentos a las condiciones meteorológicas y sigan las instrucciones de las autoridades estatales y locales y del personal de respuesta a emergencias para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos".

La División de Gestión de Emergencias de Texas (TDEM) anunció el despliegue de más de 200 rescatistas y más de 100 piezas de equipamiento por todo el estado, en respuesta al pedido del gobernador de elevar el nivel de preparación: