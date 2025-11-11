Chicago: un concejal demócrata denuncia el silencio de la izquierda anti-ICE ante el asesinato de un padre e hijo hispanos

Publicado por Williams Perdomo 11 de noviembre, 2025

El concejal demócrata del distrito 15 de Chicago, Raymond López, criticó el silencio de la izquierda radical tras el asesinato de un padre y su hijo frente a su joyería en Chicago. Las víctimas eran hispanas.

En ese sentido, el concejal cuestionó la posición de los manifestantes anti-ICE:

"¿Dónde están ahora las personas con el pelo morado? ¿O los aguafiestas políticos que intentaban meterse en líos? ¿O los activistas que se esforzaban por acabar rociados con gas pimienta?", dijo López en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El concejal sostuvo que "esto está ocurriendo en nuestras comunidades hispanas, ¡y todos los expertos en la materia no tienen absolutamente nada que decir hoy!".

Los medios locales, como ABC7, informaron de que el asesinato ocurrió alrededor de las 5:49 p.m. del sábado en una joyería ubicada en la cuadra 3800 de la calle 26. Las víctimas fueron identificadas como Faustino Alamo Domínguez, de 63 años, y Luis Alamo, de 25, de Berwyn, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.

Un video de seguridad difundido por los medios de comunicación muestra a un hombre con una sudadera con capucha y una máscara de los Blackhawks acercándose a la joyería. Luego, el sospechoso sale corriendo con artículos robados mientras dos hombres lo siguen. En ese momento, se le ve sacar un arma y disparar contra ambas víctimas.

"Gente que vino de México, empezó un negocio aquí en Little Village, y todo lo que querían era alcanzar ese sueño americano", dijo Baltazar Enriquez, presidente del Consejo Comunitario de Little Village