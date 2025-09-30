100 millones para defender a inmigrantes de la deportación y las últimas sorpresas de Mamdani

29 de septiembre, 2025

Zohran Mamdani sorprende cada día. Para mal, por supuesto. Como si no fuera suficiente proponer subir el salario mínimo a $ 30 por hora o tener tiendas manejadas por el Estado, este fin de semana el candidato a la alcaldía de Nueva York por el partido demócrata ha propuesto 100 millones adicionales para defender legalmente a los inmigrantes indocumentados que enfrentan una deportación. Tal vez lo más asombroso de todo el caso de Mamdani es que el candidato continúa con una ventaja de 15 puntos en las encuestas, aún con sus propuestas completamente traídas de los cabellos.

En el programa The Weekend de MSNBC, Mamdani aseguró que 400 mil residentes de Nueva York se encuentran ahora mismo en riesgo de deportación, y que menos de 200 de ellos tuvieron acceso a abogados gratuitos el año pasado. Por lo tanto, la propuesta del izquierdista es que los americanos financien a aquellos que se saltaron la ley para entrar al país. Es importante destacar que el presupuesto de la ciudad para 2026 incluyó $54,5 millones para impugnar con fondos públicos órdenes de deportación en los tribunales, y que este es un presupuesto mayor al que cualquier otra de las grandes ciudades del país destina al asunto. Sin embargo, Mamdani quiere más.

Mamdani ha propuesto el congelamiento de la cuota de arrendamiento en los apartamentos de renta estabilizada, que son alrededor del 40 % del total de apartamentos para renta en la ciudad. También ha propuesto que el transporte en bus sea gratuito, la creación de supermercados operados por el Gobierno, subir los impuestos corporativos y aumentar el salario mínimo a $30 por hora para 2030. Las propuestas del candidato demócrata son de las más extremas que haya visto la ciudad en los últimos tiempos, aún así continúa subiendo en las encuestas.

La más reciente encuesta del New York Times y Siena University mostró a Mamdani liderando con el 46 % de apoyo entre los votantes probables en la contienda. Luego se ubica el exgobernador Andrew Cuomo con 24 %, en tercer lugar el republicano Curtis Sliwa con 15 % y el actual alcalde Eric Adams, que entonces aún no se había retirado de la contienda, tenía apenas 9 %. Alrededor del 6 % de los encuestados dijo estar indeciso. La encuesta también preguntaba, en un escenario hipotético entre solo dos candidatos, por quién votaría, y Mamdani logró una pequeña ventaja sobre Andrew Cuomo, quedándose con un 48 % frente a un 44 % del exgobernador.

Este fin de semana el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams anunció que se retira de la contienda. Sin embargo Adams, dependiendo de la encuesta, solo tenía entre siete y nueve puntos, y algunos estudios han pronosticado que, al retirarse, sus votantes no se irían todos a apoyar a Cuomo, sino que se dividirían entre el exgobernador y el candidato republicano curtis Sliwa.

La contienda por la alcaldía de Nueva York se ha vuelto un asunto nacional. Primero, porque Mamdani se está ganando la atención de millones de personas que se preguntan si el neoyorkino se convertirá en el futuro de todo el partido, y segundo, porque el presidente Donald Trump le dedica un post en redes sociales casi cada semana.

Este lunes el presidente dijo lo siguiente: "Mamdani demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano. Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. Recuerden, necesita mi dinero como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?"

Es cierto que Estados Unidos no es Nueva York, y que las propuestas de Mamdani parecen demasiado extremas para lograr popularidad a nivel nacional de modo que se convierta en un líder más allá de su ciudad. Pero en estos tiempos las cosas no están muy predecibles en el partido demócrata, según algunos reportes Alexandria Ocasio-Cortez, otra de las voces más radicales del partido, se prepara para retar al senador Chuck Schumer y convertirse en la líder del Senado. La joven demócrata es una de las representantes que más presupuesto logra en la Cámara de Representantes, y su popularidad ya la hace aparecer en encuestas para una posible presidencia. De modo que hay una gran posibilidad de que Mamdani no solo gane la alcaldía, sino que con la ayuda de otros extremos, se conviertan en la voz fuerte del Partido Demócrata.