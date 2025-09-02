Cómo romper el control de China sobre las cruciales necesidades de defensa de Estados Unidos

SKK se ha confirmado como uno de los yacimientos de minerales de tierras raras de mayor ley del mundo (Archivo) AFP.

2 de septiembre, 2025

Durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión japonesa del sudeste asiático cortó el acceso de Estados Unidos al caucho natural, un recurso vital. ¿Nuestra respuesta? Inventar el caucho sintético y mantener nuestros blindados rodando hacia la victoria.

Los alemanes construyeron enormes tanques Tiger, pero al final de la guerra muchos de ellos estaban al borde de la carretera, sin combustible. ¿Por qué? Destruimos las refinerías de petróleo alemanas y la infraestructura de transporte necesaria para transportar el combustible que necesitaban esas máquinas de guerra.

¿Qué significa esta lección de historia para nosotros hoy, en una era de inteligencia artificial, teléfonos por satélite y guerra nuclear? Mucho.

Todo gira en torno a la cadena de suministro. La nación que controla los minerales vitales tiene la capacidad de dictar los acontecimientos mundiales. Es poco notorio pero profundamente inquietante que China pueda actualmente retener minerales terrestres raros que son críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Este estrangulamiento es probablemente el tema de múltiples conferencias del Pentágono a puerta cerrada, porque Pekín ha emprendido una campaña de dos años de restricción de las exportaciones que tiene a nuestros funcionarios de defensa corriendo en busca de suministros alternativos de elementos cruciales necesarios para las armas.

El centro de atención actual es un mineral llamado germanio: China controla el 60% de la producción mundial. Su uso principal es en sensores infrarrojos que van desde gafas de visión nocturna hasta misiles guiados de precisión. Debido al asfixiante control chino, fuentes de la industria de defensa occidental informan de que, cuando pueda adquirirse, podría costar 2.385 dólares la libra. Afortunadamente, Canadá es el hogar de un productor de germanio, pero la situación revela lo vulnerable que es Estados Unidos a ser chantajeado a través de la cadena de suministro de minerales de tierras raras.

Un ejecutivo de la industria de defensa, Cory Combs, refiriéndose a las restricciones a la exportación de China, dijo recientemente en un podcast en la autorizada publicación Aviation Week:

"Se toman muy, muy en serio lo de mantener estos materiales fuera del alcance de los usuarios finales militares [occidentales] y de los contratistas de defensa".

La Segunda Guerra Mundial nos enseñó cómo superar la escasez en la cadena de suministro, y lo que puede ocurrir si no se hace. Estados Unidos debe reconocer la amenaza y canalizar sus considerables recursos y talento tecnológico para garantizar que nunca seamos rehenes de una nación hostil que tenga los minerales de tierras raras como un arma apuntando a nuestras gargantas.



Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute