Miguel Uribe, un hombre que murió luchando por un país donde los criminales gobiernan

11 de agosto, 2025

Miguel Uribe no era un político cualquiera, era un hombre fundamentalmente bueno, que siempre sobresalía por su cercanía y su decencia. La violencia se ensañó con su familia, su hijo tiene la misma edad que tenía él cuando su mamá fue asesinada por Pablo Escobar, cuatro años. Una tragedia desgarradora que refleja la historia del país, una Colombia que aunque sigue luchando ha tenido que soportar golpes durísimos y que hoy sigue viendo como los criminales se salen con la suya.

Desde que era concejal, Miguel Uribe dio batallas muy importantes contra Gustavo Petro cuando el exguerrillero, ahora convertido en presidente, era alcalde de Bogotá. Luego, como senador se enfrentó valientemente a un Petro en la presidencia. Tan solo unos días antes del atentado contra Miguel, Petro posteó en su cuenta de X un mensaje asegurando que el precandidato no iba a lograr sacar adelante sus intenciones. Antes del atentado, Miguel incluso dejó una demanda contra Petro lista para ser interpuesta.

La situación de seguridad en Colombia ha ido empeorando radicalmente desde que Petro llegó a la presidencia. Miguel tenía una seguridad prácticamente nula el día que recibió los disparos. Aún en una situación tan complicada, seguía recorriendo calles y armando tarimas improvisadas para hablar con la gente. Parecía ser el favorito para convertirse en el candidato presidencial por el Centro Democrático.

Las investigaciones apuntan a que el autor intelectual del asesinato es José, alias Zarco Aldinever, integrante de las "disidencias" de la guerrilla de las FARC. Extrañamente hoy el ministro de Defensa de Gustavo Petro ha confirmado que Aldinever murió en Venezuela, desde donde habría planeado el atentado contra Miguel Uribe. La supuesta muerte, del supuesto autor intelectual, parece muy conveniente para un Gobierno que debería dar resultados y capturar a los involucrados.

Lo que es claro es que en Colombia el narcotráfico sigue asesinando a aquellos que se interponen en su camino. Y ¿qué se puede esperar de Gustavo Petro? El presidente de Colombia tiene responsabilidad en este hecho. Al menos es claro que el no proporcionar la suficiente seguridad al principal candidato opositor y además tener constantemente una retórica agresiva contra la oposición, y particularmente señalar a Miguel Uribe incluso en su cuenta de X, constituye una provocación.

Hace tan solo un par de días Gustavo Petro dijo que Colombia apoyaría a Venezuela ante cualquier "ataque" de EE. UU. a ese país. ¿Qué clase de presidente se pone de lado de un narcodictador? Un tirano que tiene protegidos en su territorio a cabecillas de las FARC que planean desde ese país atentados como el de Miguel Uribe. Lo que Petro debería hacer, si de verdad le interesara el país y le doliera la muerte de Miguel Uribe, es exigirle a Nicolás Maduro que entregue a todos los criminales de la guerrilla que están en Venezuela. Maduro no lo hará porque son sus compañeros de trabajo, pero Petro tampoco lo pedirá.

La situación de los líderes políticos en Colombia en muy difícil. No hay garantías, hay amenazas y no hay un presidente que ponga orden. Además, muchos sospechan que el mismo presidente Petro podría colaborar con factores del narcotráfico. El país está lleno de dolor y también de preocupación.

Miguel quedará en los corazones de los colombianos como un joven valiente, lleno de amor por su país. Un optimista que creía, al igual que su mamá que era una periodista entregada a su labor, que las cosas se pueden solucionar por las vías correctas. El crecer en una familia marcada por la violencia no le hizo perder nunca las ganas de luchar por Colombia, y el país seguirá teniendo esperanza siempre que haya gente como él.