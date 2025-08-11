La principal abogada del DOJ advierte de que los federales podrían enfrentarse a cargos penales de derechos civiles por instrumentalización de sus poderes

Una abogada del Departamento de Justicia está advirtiendo que los agentes federales y los oficiales de inteligencia que utilizaron sus poderes gubernamentales con fines políticos podrían enfrentarse a cargos penales en virtud de las leyes de derechos civiles creadas para luchar contra las injusticias durante la era Jim Crow hace más de medio siglo.

La fiscal general adjunta de Derechos Civiles Harmeet Dhillon advirtió en una entrevista con Just the News que no podía hablar de ninguna investigación específica ni de ningún posible sospechoso.

Pero dijo que los recientes informes de que uno o más grandes jurados estaban sondeando la armonización de los poderes del Gobierno contra el presidente Trump y sus asociados o seguidores podrían haber dado una buena razón para que los funcionarios actuales y anteriores del FBI y la CIA contrataran abogados.

"Esto, de nuevo, se remonta a esos estatutos de la Era de la Reconstrucción que buscaban remediar los vestigios del racismo, y tuvimos algunos incidentes terribles en la historia de nuestro país de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que conspiraron para privar a los afroamericanos de sus derechos civiles", dijo en una amplia entrevista con el programa Just The News, No Noise. "Y de ahí se derivan algunas de estas leyes".

Dhillon: Los funcionarios piensan erróneamente que son inmunes a las leyes de derechos civiles

"Pero son más amplias que eso, y por eso puede ser un delito que funcionarios del Gobierno, juntos o en conspiración con funcionarios no gubernamentales, violen los derechos civiles de las personas", explicó. "Eso también es una violación civil. De hecho, he presentado una demanda por ese motivo en California en nombre de activistas provida. Y ya sabes, tenemos casos de larga data relacionados con estos temas, y por eso creo que, ya sabes, los funcionarios del Gobierno pueden pensar, porque nadie se molesta nunca en hacer cumplir estos estatutos, que son inmunes, y que pueden hacer lo que quieran".

"No es así, y creo que por eso hay gente que dice irónicamente que en Washington DC se está contratando a todos los abogados..., ya que estas investigaciones han empezado a aparecer en las noticias", añadió.

Los comentarios de Dhillon se producen mientras el director del FBI, Kash Patel, ha abierto al menos un caso de conspiración criminal que analiza si funcionarios del DOJ, el FBI y la comunidad de inteligencia participaron en una larga conspiración para violar los derechos de Donald Trump y sus seguidores desde el escándalo del Russiagate hasta el asalto a Mar-a-Lago.

Además, el director de la CIA, John Ratcliffe, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, han remitido a funcionarios y ex funcionarios al Departamento de Justicia para su posible procesamiento por presuntos abusos.

La semana pasada, el Departamento de Justicia emitió citaciones judiciales a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en busca de cualquier prueba sobre si trató de violar los derechos civiles del presidente Trump cuando presentó una demanda civil contra su empresa por presunto fraude.

La sección 241 del título 18 del Código de Estados Unidos declara "ilegal que dos o más personas conspiren para lesionar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona de cualquier estado, territorio o distrito en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio que le asegure la Constitución o las leyes de Estados Unidos."

Tales estatutos de conspiración se derivan de las Leyes de Derechos Civiles de 1960 y 1964, que se promulgaron para proteger a los ciudadanos negros de los abusos policiales en el Sur y de las prohibiciones en lugares públicos. Estas leyes se complementaron con una serie de leyes sobre el derecho al voto.

Aplicación reciente de las leyes de derechos civiles

Las leyes rara vez se utilizaron con éxito contra los agentes de policía durante la década de 1960, pero se han utilizado más comúnmente contra la mala conducta policial en las últimas tres décadas, comenzando sobre todo con el infame caso Rodney King de 1993, en el que cuatro agentes de LAPD implicados fueron capturados en vídeo golpeando a King.

Los cuatro fueron inicialmente absueltos de los cargos estatales en mayo de ese año, lo que provocó cinco días de disturbios. 53 personas (28 afroamericanos, 19 hispanos, 14 blancos y 2 asiáticos) fueron asesinadas: el mayor número de víctimas mortales en un disturbio civil estadounidense desde los Disturbios por el reclutamiento de 1863 en Nueva York. Los saqueos e incendios causaron más de $1.000 millones en daños materiales.

Los cuatro agentes volvieron a ser juzgados en febrero de 1993 en virtud de las leyes federales de derechos civiles; dos de ellos fueron absueltos y los otros dos declarados culpables y condenados a dos años y medio de prisión. En una demanda civil, King obtuvo un veredicto de $3,8 millones de la ciudad de Los Ángeles.

Más recientemente, el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin fue condenado por violar los derechos civiles de George Floyd en 2020 al arrodillarse sobre su cuello y asfixiar a Floyd. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado de prensa que Chauvin se declaró culpable de privar intencionalmente al señor Floyd de su derecho constitucional a estar libre del uso de fuerza irrazonable por parte de un oficial de policía, lo que resultó en lesiones corporales y muerte del señor Floyd.

En los documentos de la declaración de culpabilidad, Chauvin aceptó que la sentencia por este delito se basara en la sentencia por asesinato en segundo grado, porque actuó voluntariamente y sin tener en cuenta las consecuencias para la vida de Floyd. Fue condenado a una pena de prisión de más de 20 años.

Por otra parte, un agente del orden fue enjuiciado y condenado por cargos similares relacionados con la violación de los derechos civiles de Breonna Taylor en Kentucky durante la ejecución de una orden de registro en marzo de 2020 que, según el Departamento de Justicia, condujo a la muerte de Taylor en su casa.

Aunque sus disparos no alcanzaron a Taylor, el uso de la fuerza letal fue injustificado. Taylor murió durante el asalto forzoso cuando la policía abrió la puerta a la fuerza y el novio de Taylor, creyendo que había intrusos, disparó su pistola una vez contra los agentes, dos de los cuales devolvieron los disparos, alcanzando y matando a Taylor.

En agosto del año pasado, un juez federal desestimó los cargos por delitos graves contra los otros policías, aunque éstos siguen enfrentándose a litigios penales, según una cadena de televisión local.

© Just The News