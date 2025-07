La catástrofe siria de Isaac Rabin que nunca ocurrió

22 de julio, 2025

Algunos estudiosos de la historia desprecian los escenarios contrafactuales o, como se conocen popularmente, las preguntas "qué pasaría si" sobre el pasado, por considerarlos una fantasiosa pérdida de tiempo. Se equivocan. Como señalan a menudo algunos de nuestros historiadores contemporáneos más distinguidos, como Niall Ferguson y Andrew Roberts, son extremadamente útiles para comprender el pasado, así como nuestros dilemas actuales.

Aunque algunas personas que escriben sobre historia son deterministas y actúan como si todo lo que acabara sucediendo estuviera predestinado a ocurrir, lo cierto es que nadie sabe nunca lo que nos deparará el futuro. Ya sea por una cuestión de azar o por factores no del todo apreciados en su momento,cualquier acción aislada puede cambiar lo que sigue. Como me enseñó hace mucho tiempo Eugene Rice, el eminente académico que presidió el departamento de historia de la Universidad de Columbia, todo en la historia es "evitable". A menos que se examinen esos escenarios de "qué hubiera pasado si", que podrían haber conducido a resultados históricos muy diferentes -ya fuera la pérdida de guerras que se ganaron o la ausencia de líderes que marcaron una profunda diferencia-, no se puede apreciar plenamente cómo resultó la historia.

O, para el caso, el mundo en el que debemos vivir hoy.

El Golán de Rabin

Los recientes acontecimientos en Siria, con el régimen que sucedió a la brutal dictadura de Bashar Assad implicándose en el intento de matanza de la población drusa de ese país, que fue detenido por la intervención israelí, me recordaron la importancia de considerar cuestiones históricas contrafácticas.

Curiosamente, el arquitecto de aquel intento - Itamar Rabinovich, ex embajador israelí en Estados Unidos- volvió a ser noticia la semana pasada, con fuertes críticas contra el Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por su decisión de utilizar la fuerza para intentar salvar a los drusos. Los comentarios de Rabinovich, de 82 años, sobre los recientes acontecimientos no hacían sino reflejar el desprecio reflexivo de la izquierda israelí y The New York Times hacia cualquier cosa que haga el actual Ejecutivo israelí y su líder. La idea de que es "discordante" o de que la misión de rescate "va en contra del esfuerzo por negociar" -como si la posibilidad teórica de que el actual Gobierno sirio dirigido por antiguos miembros de Al Qaeda e ISIS sea un candidato realista a ser incluidos en los Acuerdos de Abraham fuera más importante que salvar las vidas de los drusos- es risible y ofensiva.

Pero sí demostró que, en lo que respecta a los editores de The Times y al establishment de la política exterior, las opiniones desacreditadas desde hace mucho tiempo de Rabinovich todavía lo convierten en una fuente creíble de análisis sobre Siria o las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y eso debería importar a quienes esperan que la Administración Trump no se deje llevar por el camino del jardín hacia otro intento de presionar a Israel para que haga peligrosas concesiones a Siria.

Rabinovich fue embajador de Rabin en Washington de 1993 a 1996. Profesor de la Universidad de Tel Aviv, de la que llegaría a ser presidente, llamó la atención de Rabin por su trabajo académico en el que trataba de argumentar que David Ben-Gurion, primer primer ministro de Israel, perdió la oportunidad de firmar la paz con Siria en 1949, inmediatamente después de la Guerra de la Independencia. El libro que escribió sobre ese tema, The Road Not Taken: Early Arab-Israeli Negotiations, ganó el National Jewish Book Award en 1992. Su profunda inmersión en este tema fue un esfuerzo por promover un contrafactual diferente en el que se pedía a los lectores que imaginaran si era posible una paz negociada con Siria, y lo que eso podría haber significado para el futuro del Estado judío y de la región.

La idea del libro era totalmente inverosímil. El reinado del único dirigente sirio que coqueteó con el concepto de conversaciones con Israel, el dictador militar Husni Al-Zaim, fue breve. Fue derrocado y ejecutado sólo unos meses después de tomar el poder de manos de sus predecesores. Estos golpes de Estado fueron los primeros de una serie de tomas de poder que se sucederían durante las dos décadas siguientes hasta que el clan Assad se hizo con el control en Damasco y gobernó durante más de medio siglo. Siria no estaba más preparada para la paz con Israel de lo que lo están hoy la mayoría de los que todavía buscan la destrucción del Estado judío.

La ridícula noción de que la paz con Siria era posible y fue desechada por un beligerante líder israelí en 1949 era típica del pensamiento de una generación de "nuevos historiadores" israelíes que adquirieron prominencia en las décadas de 1980 y 1990. Trataban de desacreditar los relatos tradicionales sobre Israel como un pequeño país asediado por enemigos sedientos de sangre. Y, como demostró la elección por Rabin de Rabinovich para representar al Estado judío en Washington y dirigir un nuevo intento de negociar la paz con Siria, esta moda intelectual tuvo un impacto real en la política con consecuencias desastrosas.

Durante un breve periodo, Rabinovich fue el rostro de una ofensiva diplomática sin cuartel destinada a convencer al pueblo israelí de que debía renunciar al estratégico Golán con la esperanza de lograr la paz con el régimen de Assad. Rabin se había opuesto a cualquier idea de ceder el Golán o negociar con los terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina durante su campaña en las elecciones de 1992, cuando intentaba derrotar al entonces primer ministro Yitzhak Shamir y a su Partido Likud. Pero faltó a su palabra cuando ganó e inició una ofensiva diplomática con Siria mientras el ministro de Asuntos Exteriores Shimon Peres autorizaba conversaciones secretas con representantes de Yasser Arafat de la OLP en Oslo, Noruega.

La búsqueda de un "Nuevo Oriente Próximo

La táctica siria fracasó por una cuestión de diplomacia y política interna.

Assad estaba perfectamente dispuesto a aceptar el regalo del Golán, desde donde la artillería siria había bombardeado a los granjeros israelíes de Galilea de 1949 a 1967, aunque mostró poco interés en la paz real, para gran frustración de la Administración de Bill Clinton y de Rabin.

Incluso en aquellos embriagadores días de optimismo sobre la posibilidad de la paz, la opinión pública israelí estaba indignada ante la idea de renunciar a una hermosa región que proporcionaba a su país profundidad estratégica (como habían demostrado los primeros días de la Guerra del Yom Kippur de 1973, cuando los invasores sirios traspasaron sus defensas pero fueron detenidos antes de alcanzar el resto del país) y donde se habían asentado muchos israelíes. A principios de la década de 1990, el país estaba plagado de carteles, pancartas y pegatinas que proclamaban en hebreo Ha'am im haGolan ("El pueblo está con el Golán"), que proclamaban una ferviente oposición al plan de Rabin de entregarlo.

En agosto de 1993, cuando Assad seguía dando largas a Rabinovich y al secretario de Estado estadounidense Warren Christopher, Rabin decidió dar prioridad a la vía palestina que condujo a la firma de los Acuerdos de Oslo.

Visto en retrospectiva, el proyecto de ceder el Golán en un vano intento de cambiar tierra por paz con Siria estuvo a punto de escapar del desastre. La idea de que el régimen de Assad estaba dispuesto a poner fin a la guerra de Siria para destruir al Estado judío era un engaño. Fue abrazada fervientemente por una generación de diplomáticos, políticos y periodistas israelíes y estadounidenses que les aclamaban. Estaban desesperados por crear -en palabras de Peres-un "nuevo Oriente Próximo" en el que se pusiera fin al conflicto. Entonces, Israel y sus vecinos, incluidos los árabes palestinos y los sirios, podrían parecerse a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en lugar de ser combatientes en una amarga lucha de un siglo arraigada en la implacable creencia de que el Estado judío debe ser erradicado.

Dados los pésimos resultados de sus esfuerzos, en los que los intentos israelíes de cambiar tierra por paz mediante los Acuerdos de Oslo de 1993 con los palestinos condujeron al derramamiento de sangre de la Segunda Intifada, la retirada de Gaza en 2005, la creación de un Estado terrorista dirigido por Hamás y, en última instancia, los horrores del 7 de octubre de 2023, es difícil pensar en las grandes esperanzas de los procesadores de la paz con algo que no sea tristeza y rabia. Pero mucha gente se encaprichó con la idea de que todo era posible tras el colapso de la Unión Soviética y la inauguración de un mundo unipolar en el que la democracia y la paz florecerían por doquier.

Ese sueño se basaba en la noción de que los odios profundamente arraigados y la ideología eliminacionista que estaba en el corazón tanto del nacionalismo palestino como de la mentalidad de un mundo árabe que veía un Estado judío en su seno como una afrenta intolerable a su honor y su fe podían simplemente desaparecer.

Rabinovich nunca ha admitido que sus esfuerzos fueran inútiles. Ha seguido escribiendo sobre la vía diplomática siria de 1993 como una oportunidad tan perdida como su preciado mito sobre 1949. Al igual que muchos otros israelíes y estadounidenses que dedicaron años a intentar hacer más concesiones a los enemigos del Estado judío creyendo que así se lograría la paz por arte de magia, no ha tenido que rendir cuentas por sus errores, salvo por el reiterado rechazo de esas ideas en las urnas por parte de la opinión pública israelí. Se ha pasado el resto de su vida aceptando honores de las instituciones académicas y de política exterior, mientras que la mayoría de los académicos, diplomáticos y periódicos como The Times siguen calificando de "extremistas" y "partidarios de la línea dura" que no quieren la paz a quienes se han opuesto a esas ideas insensatas y destructivas.

¿Y si Israel hubiera renunciado al Golán?

Juguemos al juego contrafactual e intentemos imaginar cuáles habrían sido las consecuencias si Assad, al igual que Arafat, hubiera jugado con las administraciones de Rabin y Clinton de forma más inteligente.

Assad podría haber conseguido un pacto similar al de los Acuerdos de Oslo, en el que se le habría dado un activo tangible de enorme valor a cambio de promesas de paz que no habría tenido intención de cumplir, como Arafat, que hablaba de paz mientras fomentaba, subvencionaba y planeaba una renovada ofensiva terrorista contra Israel con la que esperaba debilitarlo aún más en el camino hacia su destrucción.

En los años posteriores a Oslo, Israel pagó con sangre la entrega de gran parte de Judea y Samaria, y de la Franja de Gaza, a la recién proclamada Autoridad Palestina de Arafat, dirigida por la OLP. Todo estalló -literal y figuradamente- después de que Clinton y el entonces primer ministro Ehud Barak ofrecieran a Arafat un Estado independiente con el control de parte de Jerusalén en 2000. Arafat estaba convencido de que los israelíes y sus aliados estadounidenses eran débiles y de que se les podía obligar a una rendición aún mayor, y tras su negativa inició una guerra terrorista de desgaste, la Segunda Intifada (2000-2005), que costó más de 1.000 vidas israelíes y muchas más palestinas.

La retirada de todos los soldados, colonos y asentamientos israelíes de Gaza por parte del primer ministro israelí Ariel Sharon en el verano de 2005 fue otro experimento de "tierra a cambio de paz". Condujo a la creación de un Estado terrorista palestino independiente dirigido por Hamás. Se utilizó como plataforma de lanzamiento de cohetes y ataques con misiles contra israelíes durante 16 años antes de que Hamás la utilizara para cumplir sus planes de genocidio de israelíes el 7 de octubre.

Lo mismo podría haber ocurrido con el Golán, haciendo intolerable la vida en el norte de Israel. Y una vez que Israel hubiera renunciado a la región bajo los auspicios de Washington, deshacer el daño recuperándola de una nación reconocida internacionalmente, en lugar de sólo de un grupo terrorista, podría haber sido aún más difícil que la guerra para asegurar que Hamás y los terroristas palestinos no pudieran repetir sus horribles crímenes del 7 de octubre.

Se podría argumentar que la posesión del Golán y el prestigio que el dolor que ello habría supuesto para Israel habrían reforzado el bárbaro régimen minoritario de la familia Assad, cuyo dominio sobre un país formado por un mosaico de credos y grupos étnicos se basaba en una voluntad de masacrar a sus ciudadanos. Tal vez eso le habría permitido evitar el tumulto de la Primavera Árabe de 2010, que desencadenó una sangrienta guerra civil que causó cientos de miles de muertos sirios y obligó a millones a abandonar sus hogares. Pero eso es muy poco probable si se tiene en cuenta la debilidad de Bashar Assad en comparación con su aún más terrible padre.

En los años siguientes, el caos se extendió por toda Siria. El juego de palabras del presidente Barack Obama con su amenaza de "línea roja" a Assad para que no utilizara armas químicas contra su propio pueblo provocó las intervenciones de Irán, sus auxiliares terroristas de Hezbolá y Rusia. Los israelíes estaban agradecidos por no haber cedido nunca el Golán, la temible barrera geográfica a la invasión desde el Este. Si lo hubieran hecho, un Israel disminuido, despojado de su principal línea de defensa, se habría visto inevitablemente arrastrado a la guerra civil siria, con consecuencias inimaginables para su seguridad y su existencia.

Los delirios de Trump sobre Siria

Eso es algo a tener en cuenta cuando la administración Trump, obsesionada con la loca idea de incluir un gobierno formado por ex yihadistas en unos Acuerdos de Abraham ampliados, se apoya en Israel para facilitar este proyecto.

El coste de hacerlo significaría no sólo una promesa israelí de mantenerse al margen de los conflictos internos de Siria, dejando a los drusos a su suerte a manos de sus enemigos islamistas suníes. También significaría la retirada de Israel de las zonas tampón de las que se apoderó tras la caída de Assad. Y quien piense que un gobierno sirio, ya sea dirigido por ex yihadistas o por una facción liberal inexistente, aceptaría la normalización con Israel sin obligarle a renunciar a los Altos del Golán, que el presidente Donald Trump reconoció en su primer mandato como territorio soberano israelí, está soñando.

Trump ha levantado las sanciones a Damasco y ha sacado al nuevo líder del país, Ahmed al-Sharaa, más conocido por su nombre de guerra Abu Mohammed al-Julani, de la lista de vigilancia terrorista (con una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de este operativo extranjero de Al-Qaeda) e incluso le estrechó la mano en Riad a instancias de los aliados saudíes del sirio.

Al parecer, Washington está molesto con Netanyahu por su escepticismo sobre el proyecto y su uso de la fuerza para salvar a los drusos porque interfiere con su plan de incluir a Siria en sus planes para Oriente Próximo. Según algunos miembros de la administración, esa visión, si no es exactamente el Benelux de los sueños de Peres, será un lugar donde la guerra contra Israel dirigida por Irán será sustituida por comercio y reconocimiento mutuo..

Incluso si al-Julani demuestra -como demuestran sus asesinatos de drusos y otras minorías- que es el mismo terrorista islamista de siempre, estos gestos no le cuestan nada a Estados Unidos. Sin embargo, si la Administración piensa que la deuda que Israel tiene con Trump por unirse al ataque contra el programa nuclear iraní y su firme apoyo al Estado judío significa que debe apostar su seguridad en la ilusión de que al-Julani y sus amigos son potenciales socios de paz, Netanyahu -que siguió el juego a los esfuerzos de Clinton y Obama por convencerle de que repitiera la locura de Rabin pero nunca prometió renunciar al Golán- debe negarse.

El escenario contrafactual preconizado por Rabin y Rabinovich de entregar el Golán es una advertencia del pasado no tan lejano. Los israelíes y los estadounidenses no deberían ceder al pensamiento mágico sobre Oriente Próximo y los mundos musulmán y árabe, donde el odio a los judíos, a Israel y, lo que es igual de importante, a Estados Unidos y Occidente, sigue siendo la corriente dominante.

