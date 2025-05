A Trump no le gustan las 'guerras eternas', pero Israel está atrapado en una

28 de mayo, 2025

A pesar de los desmentidos de Jerusalén, la relación entre Estados Unidos e Israel se ha topado con un bache. El pánico entre algunos en la comunidad pro-Israel sobre la forma en que el Estado judío parecía ser una idea de último momento durante el reciente viaje del presidente Donald Trump a Oriente Medio puede haber sido una reacción exagerada.Pero los recientes comentarios reportados de Trump sobre su "frustración" por la naturaleza intratable del conflicto con Hamás y la preocupación por el sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza han dejado claro que las dos naciones no están, en el mejor de los casos, en la misma página.

No hace falta ser un experto en Washington para captar las señales. La decisión de no enviar al vicepresidente JD Vance a Israel después de asistir a la toma de posesión del Papa León XIV en Roma se debió a lo que Axios informó como un deseo de no tenerlo en el país en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel estaban intensificando las operaciones allí contra los terroristas. Consecuentemente, enviar a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en una visita de solidaridad fue un pobre sustituto para Vance o Trump, si hubiera optado por hacer una parada en Israel en su gira por Oriente Medio.

Pero Noem, a quien no se considera un actor en la elaboración de la política exterior, no estaba allí sólo para quedar bien. El hecho de que su oficina describiera su conversación con Netanyahu como "franca" (lenguaje diplomático para un desacuerdo abierto) lo dice todo. Al parecer, Trump le encargó, entre otras cosas, que recordara al primer ministro que no hiciera nada que pudiera alterar las conversaciones de la Administración con Irán, sobre las que el presidente expresa actualmente optimismo, por muy infundado que sea ese sentimiento.

No" a un ataque contra Irán

Esto significa que hablar de un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Teherán en breve -antes de que Rusia pueda ayudar a reparar sus defensas aéreas destruidas el año pasado por ataques aéreos israelíes- es fantasioso. A pesar de los informes sobre Israel amenazando con atacar a los iraníes incluso sin cooperación o apoyo estadounidense y por mucho que Netanyahu pueda ver la amenaza de Irán como el desafío más importante al que se enfrenta su nación, no va a arriesgarse a una ruptura abierta con Trump.

Como ocurrió con el viaje de Trump, no hay que exagerar estas diferencias.

El propio presidente dijo a Bret Baier, de Fox News, que no estaba frustrado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y elogió su valentía al dirigir a su país durante una guerra a la que se vio forzado por los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El hecho de que Israel se encuentre en medio de una guerra a tiros con Hamás y otros proxies terroristas iraníes es la gran diferencia entre Trump 1.0 y Trump 2.0.

Por su parte, Netanyahu ha tratado de mantenerse lo más cerca posible de los estadounidenses. Durante una rueda de prensa, se comprometió a seguir abrazando los planes de Trump para Gaza y no expresó ninguna crítica pública a su postura sobre la relación con Siria, Qatar o incluso las negociaciones con Irán, aunque parecen estar llevando a Estados Unidos a una repetición del apaciguamiento de Barack Obama con el régimen islamista.

Sin embargo, como parecen confirmar todos los informes sobre las conversaciones que están manteniendo ambos aliados, hay desacuerdos claros y evidentes que ya no se pueden negar.

Para aquellos que han anhelado un retorno a una mayor "luz del día" entre Washington y Jerusalén -algo que era un objetivo abierto de la administración Obama y más o menos lo contrario de lo que ocurrió durante el primer mandato de Trump-, esta es una muy buena noticia. Titulares como el de The New York Times del 26 de mayo, que decía: "Los comentarios de Trump sobre Gaza reflejan el creciente aislamiento de Israel", ilustran el afán de la clase dirigente de política exterior y de los medios de comunicación de izquierdas por suponer lo peor sobre la actitud de la Casa Blanca hacia Netanyahu y su Gobierno.

El problema de la guerra "eterna

El problema no es necesariamente la tendencia hacia el "America only" en lugar de "America first" entre algunos de sus consejeros. Es la impaciencia de Trump por verse involucrado en cualquier conflicto armado, especialmente en aquellos que califica de guerras "eternas", incluso si las tropas estadounidenses no están involucradas, como es el caso de Gaza.

El hecho de que Israel esté en medio de una guerra a tiros con Hamás y otros apoderados del terror iraní es la gran diferencia entre Trump 1.0 y Trump 2.0. Por supuesto, a lo largo de su primer mandato (y en cada día de los 77 años transcurridos desde la fundación del moderno Estado judío), Israel se ha enfrentado a amenazas mortales de ejércitos y terroristas árabes. Por su parte, Trump se ha mostrado dispuesto a utilizar la fuerza contra los terroristas o a golpear a sus enemigos.

Aun así, es importante recordar los temas que le lanzaron a la política: oposición a la inmigración ilegal, malos acuerdos comerciales y guerras "para siempre", como las que Estados Unidos libró en Afganistán e Irak.

El presidente se considera un gran negociador y, por extensión, un pacificador. Dado su éxito en ayudar a forjar los Acuerdos de Abraham durante su primer mandato, tiene más motivos para reclamar ese título que cualquier otro presidente reciente, aunque no recibe ningún crédito por ello de la comunidad internacional y tiene tantas probabilidades de ganar un Premio Nobel de la Paz como de ser elegido Papa.

"Todavía tienen 24 rehenes israelíes vivos que utilizan para intentar conseguir un alto el fuego que les permita permanecer en su lugar. Su objetivo es un cese permanente de los combates, cuando Israel se vea obligado a retirarse a través de la frontera, estableciendo la posibilidad de un nuevo asalto terrorista..."

Trump cree que las guerras son un despilfarro y a menudo inútiles, y en eso no se equivoca. Sobre todo, simplemente no tiene paciencia para seguir con conflictos generacionales que exigen a las democracias gastar recursos militares sin un final real a la vista. El precio de seguir luchando en Afganistán no era comparativamente alto en términos de sangre y tesoro; era un conflicto que no se podía ganar debido a la persistencia y popularidad de los talibanes, combinada con la incompetencia de los aliados de Estados Unidos. Y así, Trump trabajó para poner fin al compromiso de Estados Unidos allí, aunque para su crédito, nunca estuvo de acuerdo con el tipo de derrota vergonzosa que presidió Biden.

Del mismo modo, Trump se opuso al compromiso indefinido con Ucrania que Biden aceptó después de que Rusia iniciara su guerra en febrero de 2022. Trump sabe que hay una solución de compromiso obvia que puede poner fin a los combates. Su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a detenerla puede llevar a Trump a aumentar las sanciones a Moscú, algo que nadie creía probable cuando volvió al cargo en enero.

Los palestinos no se detendrán

La situación a la que se enfrenta Israel, sin embargo, es diferente de la pasada guerra en Afganistán y de la actual en Ucrania.

Trump se opone a la continuidad de Hamás como poder gobernante en la Franja de Gaza. Y a diferencia de la situación entre Rusia y Ucrania, no ha sentido la necesidad de ofuscar qué parte es la responsable de la guerra. Mientras que las naciones europeas y Canadá se han vuelto neutrales en la campaña para erradicar a los terroristas genocidas de Hamás, Washington no oculta su apoyo a Israel, e incluso propone desalojar la Franja y reasentar a los gazatíes en otros lugares para reconstruirla y convertirla en un centro turístico gestionado por Estados Unidos.

Pero pasar de la situación actual a esa Gaza muy diferente del futuro es algo que no ocurrirá de la noche a la mañana. Requerirá que Israel lleve a cabo una larga batalla contra los terroristas que siguen incrustados entre la población civil y decididos a controlar el acceso a los alimentos de los palestinos bajo su control. Todavía tienen 24 rehenes israelíes vivos que utilizan para intentar conseguir un alto el fuego que les permita permanecer en su lugar. Su objetivo es el cese permanente de los combates, cuando Israel se vea obligado a retirarse a través de la frontera, creando la posibilidad de otro asalto terrorista como el que inició el actual conflicto el 7 de octubre de 2023.

Lo que Israel necesita de Estados Unidos no es sólo el flujo continuado de armas que le permita seguir luchando, sin que se le den largas, como ocurrió con Biden. También necesita el apoyo estadounidense a los esfuerzos por restringir la capacidad de Hamás para controlar el suministro de alimentos a la Franja. Por encima de todo, Jerusalén necesita que Washington ignore el bombo de la propaganda orquestada por Hamás sobre el genocidio o la hambruna que ha ayudado a movilizar a Europa y Canadá para condenar y aislar al Estado judío.

Hacer eso durante un corto periodo de tiempo no parece ser un problema para Trump. Pero la posibilidad de que los combates continúen durante muchos meses más sin un alto el fuego o un acuerdo de paz que implique la liberación de los rehenes (cuyo mérito puede atribuirse el presidente) es un problema para la Casa Blanca.

Parte de ello puede implicar que Trump se vea influido por la campaña mediática contra Israel que muestra imágenes de niños sufriendo, aunque gran parte de ella no sea de fiar. Pero el verdadero problema es la alergia de Trump a las guerras que no tienen un final a la vista.

No se puede disimular el hecho de que Israel está atrapado en una guerra eterna. A Trump le gustaría ampliar los Acuerdos de Abraham, liberar a los rehenes y convertir Gaza en un motor de prosperidad -como deberían haber hecho los propios palestinos cuando Israel se retiró de ella en 2005, en lugar de convertirla en una fortaleza terrorista- y regodearse en elogios por ser un pacificador.

En el mejor de los casos, Israel lograría su objetivo de eliminar a Hamás, que es un grupo de terroristas que puede ser derrotado y no, como afirman erróneamente los críticos de Israel, una idea eterna.

Pero los palestinos han demostrado una y otra vez que no tienen ningún interés en la paz. Tanto Hamás como sus rivales del partido Al Fatah, supuestamente más moderados, que dirigen la Autoridad Palestina que gobierna a los árabes que viven en Judea y Samaria, han dejado claro que sencillamente no aceptarán ningún acuerdo de paz que reconozca la legitimidad de un Estado judío, independientemente de dónde se tracen sus fronteras.

Más concretamente, Hamás nunca renunciará voluntariamente al control de Gaza. Ello se debe a su compromiso ideológico con una guerra sin fin contra Israel y a su convicción de que, tarde o temprano, Occidente obligará al Estado judío a poner fin al actual conflicto con los terroristas todavía bajo su control. Es una convicción que se ve reforzada por cada manifestación de "Palestina libre" en Occidente y cada condena de Israel por parte de un gobierno occidental motivado por la desinformación pro-Hamas sobre las condiciones en Gaza y la verdadera razón por la que continúa el conflicto.

No hay solución rápida

En Gaza no se vislumbra una solución rápida ni un acuerdo económico o comercial del que Estados Unidos pueda beneficiarse. En el mejor de los casos, Israel lograría su objetivo de eliminar a Hamás, que es un grupo de terroristas que puede ser derrotado y no, como afirman erróneamente los críticos de Israel, una idea eterna. Eso significará un trabajo largo y duro que requerirá que el gobierno de Israel tenga la voluntad y el margen político necesarios para no plegarse a las presiones para llegar a un acuerdo sobre los rehenes, aunque eso signifique la victoria de Hamás.

También necesitan que Estados Unidos tenga la paciencia y la voluntad de no abandonar al Estado judío debido a la impaciencia presidencial por acabar pronto con la guerra.

A pesar de toda la confianza que Trump se ha ganado de la comunidad proisraelí y de sus evidentes sentimientos de buena voluntad hacia el Estado judío, puede que eso sea algo que no sea capaz de proporcionar. Eso deja abierta la posibilidad de que su impaciencia lleve a Estados Unidos a presionar, como hizo en enero, por un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que perjudique la seguridad de Israel y socave los intereses estadounidenses al fortalecer a Irán y a los grupos terroristas que buscan desestabilizar la región.

Este es un punto de desacuerdo entre Estados Unidos e Israel distinto del que existe sobre la negociación con Irán. Ese desacuerdo se basa en la creencia de Jerusalén de que cualquier acuerdo con Teherán será malo, y en el deseo no del todo irrazonable de Trump de agotar todas las alternativas diplomáticas antes de rendirse y dejar que Israel se ocupe del problema militarmente.

Es posible prever que Trump se sienta maltratado por los iraníes y acabe accediendo al deseo de Israel de eliminar el programa nuclear iraní, aunque está por ver si se aferrará a sus demandas o las abandonará como hizo Obama.

Pero en lo que respecta a Gaza, Trump no quiere tener que cargar con una guerra contra Hamás que probablemente se prolongue durante algún tiempo si quiere ser finalmente derrotado. Y eso es cierto incluso si no se hace las mismas ilusiones sobre los palestinos y sus animadores en la comunidad internacional o se traga los libelos de sangre genocidas contra Israel.

El resultado ha sido la "luz del día" que celebran los críticos de Israel.

Si algo ha dejado claro un siglo de conflicto contra los palestinos es que no renuncian a su fantasía de destruir el Estado judío. Esa es la última guerra eterna. Si Trump quiere aferrarse al título que se ganó con justicia en su primer mandato como el presidente más proisraelí que jamás se haya sentado en la Casa Blanca, entonces va a tener que aceptar que apoyar al Estado judío implica reconocer que esta es una guerra para siempre de la que ni Israel ni Estados Unidos pueden retirarse.

© JNS