Estos son los retos del megaproyecto de ley de Trump en el Senado

27 de mayo, 2025

Tras haber sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes, ahora el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump ha llegado al Senado, donde tal vez la discusión entre los republicanos sea incluso más difícil que en la Cámara. Los senadores tendrán que ponerse se acuerdo entre ellos, pero también se trata de ponerse de acuerdo con un proyecto construido por los representantes, que esperan que sus copartidarios del Senado no hagan cambios radicales a su propuesta.

El presidente Trump jugó un papel fundamental en las negociaciones de la Cámara, reuniéndose personalmente con algunos de los "halcones fiscales" y logrando su apoyo. También será fundamental su papel en las negociaciones del Senado. Este lunes ha dicho que está optimista y que sabe que los senadores harán cambios al proyecto pero que algunas de esas modificaciones seguramente serán buenas y él las apoyará.

Una escasa mayoría Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 frente a 47, pero ya varios senadores del partido han expresado su voto en contra y otros han hablado de sus dudas y reparos. Algunos están preocupados por lo que consideran que es un insuficiente recorte del gasto estatal, otros tienen miedo de que los recortes a Medicaid puedan afectar a sus votantes, y otros tienen reparos sobre la extensión de la deducción del Impuesto Estatal y Local (SALT).

Los senadores más difíciles

El senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, ha sido uno de los críticos más fuertes del proyecto, principalmente por el impacto que él considera que esta legislación tendrá en el déficit. Ha dicho abiertamente que si el proyecto no es modificado, el es un "no" seguro.

"Me da igual si está molesto. Me preocupan mis hijos y mis nietos. 37 billones de dólares de deuda, ¿y vamos a seguir aumentando? De ninguna manera voy a votar a favor de este proyecto de ley en su forma actual", dijo el senador la semana pasada haciendo referencia a los llamados del presidente para que los senadores apoyen su proyecto.

En una entrevista este fin de semana el senador Johnson incluso hizo un llamado al presidente: "Tenemos suficientes votos para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y del déficit".

El Senator Rand Paul, también se ha unido a las críticas sobre la necesidad de reducir el gasto, incluso haciendo un llamado a sus compañeros de partido para que presionen por un cambio en el megaproyecto de Trump: "Alguien tiene que levantarse y gritar, 'el emperador no tiene ropa' (...) todo el mundo está de acuerdo en esto, aprueben el gran y hermoso proyecto de ley, no cuestionen nada. Bueno, los conservadores tienen que levantarse y hacer oír su voz. Este es un problema al que nos enfrentamos desde hace décadas, y si no nos enfrentamos a él, realmente temo la dirección que está tomando el país".

Otros republicanos con dudas

El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, lleva semanas hablando sobre sus dudas respecto a los ajustes a Medicaid. Sin embargo, no ha vuelto ha hablar al respecto desde la semana pasada, cuando el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes.

En una entrevista con CNN, hace un par de semanas, Hawley dijo los siguiente: "Estos son recortes reales a las prestaciones de Medicaid. No puedo apoyarlos. Ningún republicano debería apoyarlos. Somos el partido de la clase trabajadora. Tenemos que actuar como tal".

También hay que tener en cuenta a las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes al igual que Hawley han sugerido que los recortes a Medicaid podrían ser un factor decisivo para su voto.

En general, el debate en el Senado va a ser complicado, incluso el senador Rick Scott ha hablado acerca de la necesidad de hacer cambios al proyecto aprobado por la Cámara. En una entrevista con Charlie Kirk dijo lo siguiente: 'Yo votaría en contra, si lo llevaran al pleno ahora mismo no habría posibilidad de que llegara a 51 votos. Todos sabemos que tenemos que equilibrar el presupuesto. Todos sabemos que cada vez es más difícil vender nuestros bonos del Tesoro".

Del lado demócrata ya el senador Chuck Schumer advirtió que su partido está unido para votar en contra, por lo que los republicanos no se pueden permitir perder más de un par de votos.

Junio será un mes muy ocupado para los senadores republicanos que tendrán que ponerse de acuerdo y, seguramente también será un mes difícil para los congresistas, que eventualmente volverán a votar una vez el Senado haga los ajustes a su proyecto. Trump espera firmar su megaproyecto de ley antes del 4 de julio, lo cual parece complicado pero no es imposible.

Aunque las críticas de algunos republicanos sobre la necesidad de recortar aún más el gasto estatal son importantes, también es fundamental tener en cuenta que el nivel de endeudamiento y de gasto que hoy tiene el país ha sido el resultado de décadas de malas políticas, que incluyen a los dos partidos, y que aunque algunos quisieran solucionar el problema de la noche a la mañana, cuando se trata de economía y política, a veces es mejor ir por etapas.