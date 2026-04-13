Irán no ha ganado y Estados Unidos no ha perdido... todavía

13 de abril, 2026

No está claro quién está cacareando más sobre el significado del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que el presidente Donald Trump anunció el 8 de abril. Tanto Teherán como los opositores internos del presidente parecen igualmente decididos a declarar que significa que el régimen islamista ha ganado.

Sus razones para hacerlo son dolorosamente obvias. Pero las declaraciones emitidas por los medios de comunicación oficiales del régimen y las publicadas en la página de inicio de The New York Times acerca de que el gobierno de Irán ha salido triunfante de seis semanas de guerra son, en el mejor de los casos, prematuras y, en el peor, un giro totalmente falso. Desde el comienzo de la guerra, los partidarios de los tiranos islamistas y los que se oponen a Trump han estado muyinvertidos en la idea de que la campaña conjunta estadounidense-israelí fue un error garrafal condenado al fracaso.

Teherán no está ganando



Caracterizar como una victoria para Teherán un conflicto durante el cual las capacidades militares de Irán, sus misiles y lo que queda de su programa nuclear fueron en gran parte destruidos, mientras que sólo fue capaz de infligir daños menores a Israel o a las fuerzas estadounidenses, parece una exageración en cualquier circunstancia. El gobierno islamista lleva librando una guerra contra Occidente y Estados Unidos, así como contra Israel, desde que tomó el poder en 1979. Pero en el último año ha sufrido golpes como nunca antes había experimentado. Incluso si el conflicto no llegara a reanudarse, el impacto en la ecuación estratégica en Oriente Medio de la devastación infligida a la capacidad de Irán para amenazar al mundo con su programa nuclear, misiles o terrorismo ha sido enorme.

Baste decir que Irán había recorrido un largo camino hacia la consecución de su objetivo de hegemonía regional en vísperas de los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, desde aquel horrible día, el poder y la influencia del régimen han ido en una espiral descendente. Sus apoderados terroristas Hamás y Hezbolá han sido derrotados y reducidos a una fracción de su poder anterior para infligir dolor a Israel, al tiempo que han perdido el control de gran parte de Gaza y Líbano. El bárbaro régimen de Bashar Assad en Siria, que dependía de Teherán, ha caído. Y la guerra de 12 días en junio de 2025 y la campaña militar de seis semanas ahora en suspenso han hecho un daño incalculable a las fuerzas y armas de Irán.

Aun así, hay que reconocer que, a pesar de su éxito táctico, ni Estados Unidos ni Israel han conseguido sus objetivos estratégicos, es decir, que el régimen de Teherán siga en pie, a pesar de sufrir una derrota militar y ser profundamente impopular. Derrocar la teocracia no era el objetivo inmediato ni de Washington ni de Jerusalén, pero era algo que tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han dejado claro que querían. Hacer que eso ocurriera siempre iba a ser algo que sólo podrían lograr los iraníes, que han salido repetidamente a las calles para protestar contra sus tiranos y fueron asesinados por decenas de miles por hacerlo el pasado enero, en lugar de ser impuesto al país por fuerzas externas. Sin embargo, el mero hecho de que los mulás permanezcan en el poder, por muy tambaleante que sea su control sobre una nación devastada y a pesar de que gran parte de sus dirigentes han muerto en ataques selectivos israelíes, debe considerarse una especie de logro.

¿Una repetición de la crisis de Suez?

Más que eso, las amenazas iraníes de detener el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz crearon dolor económico en Occidente y presionaron a Trump para detener los combates. Y es este hecho el que da pie a los críticos del presidente. Si, como escribió el historiador Niall Ferguson en The Free Press,la guerra de Irán se convierte en una repetición de la Crisis de Suez de 1956, entonces Irán realmente habrá ganado.

En aquel conflicto, Gran Bretaña y Francia conspiraron, con la ayuda de Israel, para arrebatar el Canal de Suez al gobierno del dictador egipcio Gamal Abdel Nasser, que había nacionalizado la vital vía fluvial. El asalto británico-francés al extremo norte del canal fue un éxito militar, al igual que la campaña israelí para derrotar a las fuerzas egipcias en Gaza y el Sinaí.

Sin embargo, el cierre del canal creó una presión económica y política sobre Londres y París para que se retiraran. Peor aún, no habían consultado a su única superpotencia aliada, Estados Unidos. La administración del Presidente Dwight Eisenhower se sintió muy ofendida por este insulto y no vio con buenos ojos la expedición. En aquel momento, Eisenhower y el Secretario de Estado John Foster Dulles seguían ansiosos por continuar sus fallidos esfuerzos por apaciguar y alejar a Nasser de la influencia soviética.

Israel había participado en la guerra para detener la campaña de terror respaldada por Egipto que emanaba de la Franja de Gaza y para asegurar su derecho de paso al Mar Rojo desde Eilat. Sin embargo, contrariamente al mito de que Jerusalén siempre había recibido el apoyo estadounidense, Eisenhower y Dulles tampoco eran muy amigos de Israel y adoptaron esencialmente una postura de neutralidad hacia el esfuerzo árabe por destruir el incipiente Estado judío.

Por eso, cuando Washington exigió que Gran Bretaña y Francia dieran marcha atrás y evacuaran la zona del Canal -y que Israel devolviera la península del Sinaí y Gaza a Egipto-los tres países se vieron obligados a cumplir.

Eso fue un desastre político para el primer ministro británico Antony Eden, que fue el impulsor del ataque, y pronto dimitió. Más allá de eso, el resultado de la campaña fue ampliamente visto como el fin de los esfuerzos británicos por mantener su estatus de gran potencia, incluso mientras concedían la independencia a las diversas naciones que habían gobernado como un imperio en el que nunca se ponía el sol.

Eso es exactamente lo que a Irán y a los críticos de Trump les gustaría que le ocurriera ahora a Estados Unidos. Y si la guerra con Irán concluye de manera similar, la analogía se mantendrá. Ya sea como resultado de las negociaciones que están a punto de comenzar o debido a que la administración simplemente acepte un nuevo statu quo en el que el régimen islamista sobreviva -y no solo afirme el control, sino el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz a los petroleros-, entonces será una victoria para Irán,y una terrible derrota para Trump y Estados Unidos.

Sin embargo, los que pregonan tan sombrías predicciones deben recordar algunas diferencias principales entre la guerra actual y la crisis de Suez.

En 1956, Gran Bretaña y Francia eran naciones en declive, todavía paralizadas por el impacto de la Segunda Guerra Mundial que había llevado a la primera a la bancarrota tras la victoria, y humillado y empobrecido a la segunda tras la derrota. Ambas se aferraban a los vestigios del imperio sin el poder económico o militar para respaldar sus pretensiones. Ninguno de los dos tenía la capacidad de decir "no" a Washington y respaldar su negativa. Ni que decir tiene que lo mismo ocurría con un Israel que era, a diferencia de hoy, una nación diminuta sin un ejército ni una economía fuertes, y que muchos creían que acabaría siendo destruida por sus hostiles vecinos.

Por el contrario, Estados Unidos en 2026 sigue siendo la superpotencia mundial preeminente, aunque su capacidad para imponer su voluntad en todo el mundo no sea ilimitada. Y, aparte de Israel, tiene pocos o ningún aliado real.

Trump tiene buenas razones para temer el impacto de la subida del precio del petróleo en la economía y en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Está claro que quiere que la guerra concluya antes de que empiece el verano, cuando las subidas del coste de la gasolina en los surtidores podrían crear un problema político para el que no tiene una solución preparada.

Es igualmente cierto que las hiperbólicas amenazas retóricas de Trump dirigidas a Irán en las últimas seis semanas -especialmente en los días previos al alto el fuego, que pocos creían que llevaría a cabo- también han hecho que la situación actual parezca peor.

Por supuesto, la mayoría de los comentarios negativos sobre la guerra han sido impulsados principalmente por la oposición partidista a Trump más que por otra cosa. El objetivo de destruir la capacidad de Irán para seguir amenazando a Occidente con armas nucleares, misiles y terror sigue siendo un imperativo para los intereses nacionales estadounidenses, así como para mantener la estabilidad en Oriente Próximo y la economía internacional. Sin embargo, para quienes odian a Trump, derrotarlo es una prioridad mucho mayor que detener a los ayatolás.

Los iraníes han contado todo el tiempo con la oposición a la guerra de los demócratas y las naciones de Europa occidental para ayudarles a derrotar finalmente a Trump, a pesar del éxito militar estadounidense. Y, como Ferguson ha señalado, pueden estar buscando una analogía histórica diferente como camino hacia la victoria. En ese escenario, Teherán planea permanecer obstinado en las negociaciones con los estadounidenses y -al igual que hicieron los norvietnamitas en sus conversaciones de paz con Estados Unidos de 1968 a 1972- ganar simplemente diciendo "no" a cualquier acuerdo que les niegue la capacidad de obtener la paz, a pesar de ser incapaces de tener éxito en el campo de batalla.

Subestimar a Trump



Es más, negarse a ceder un ápice es también cómo consiguieron que el expresidente Barack Obama aceptara los débiles términos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, que garantizaban que el régimen acabaría consiguiendo una bomba, en lugar de impedirlo.

Sin embargo, suponer que el presidente dará a los iraníes el tipo de victoria queObama y el ex secretario de Estado John Kerry dieron a Irán -o que el ex presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, dieron a los norvietnamitas- es subestimar a Trump.

El régimen iraní es sencillamente incapaz de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra y que sea remotamente aceptable para Trump. Un líder débil o uno desesperado por un acuerdo a cualquier precio podría sopesar el dolor económico que resultaría de continuar la guerra, y decidir cortar y correr. La conducción de la guerra por parte de la administración no ha sido impecable, aunque los aspectos militares sí lo hayan sido. Habiendo llegado tan lejos, es posible que el presidente se rinda y declare, como han hecho algunos de sus predecesores,que una derrota fue en realidad una victoria.

Pero independientemente de lo que se pueda decir de él y de su retórica poco presidencial y de sus publicaciones en las redes sociales,Trump no es alguien propenso a llegar a un acuerdo simplemente porque sí. No es ni el tonto ni el cobarde que sus oponentes creen que es. La idea de que se echará atrás y concederá a sus oponentes una victoria de esta manera cuando Estados Unidos todavía tiene la ventaja militar va en contra de todo lo que sabemos de él.

Es posible que los iraníes crean que pueden permitirse sufrir enormes pérdidas sin hacer concesiones porque Occidente es débil. Aunque esa podría ser una valoración acertada de los gobiernos de Europa Occidental o de Estados Unidos bajo Obama o el presidente Joe Biden, Trump fue a la guerra contra Irán específicamente porque él no es ese tipo de líder.

La guerra aún no ha terminado



Detener el tráfico en el Estrecho de Ormuz y atacar a los Estados árabes del Golfo Pérsico para maximizar su dolor pueden ser cartas formidables en manos de Teherán. Pero el hecho de que Irán esté ahora prácticamente indefenso es una baza que Estados Unidos e Israel pueden jugar. No está claro si eso significa una campaña terrestre que le arrebataría a Irán el control del Estrecho de Ormuz o no. Como ambos países han demostrado durante las últimas seis semanas, su capacidad para acabar con las fuerzas iraníes y sus líderes es enorme. Y también podría ser erróneo pensar que ninguno de los dos países es incapaz de ir aún más lejos para socavar el régimen islamista si no se les deja otra alternativa.

Si el actual conjunto de líderes de Irán que sustituyó a sus predecesores asesinados piensa que está fuera de peligro, se equivoca. Su creencia de que la Administración es demasiado irresponsable o está demasiado acosada por sus oponentes internos como para aguantar e insistir en un resultado en el que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares, su programa de misiles y al terrorismo internacional requiere un salto de imaginación mucho mayor que una predicción en la que Trump ondee la bandera blanca. Quienes hacen tales predicciones están olvidando todas las decisiones anteriores que ha tomado el presidente, ya que se negó continuamente a doblegarse a la voluntad de Teherán o a ceder a las demandas de sus enemigos políticos, ya sean de derechas o de izquierdas.

La guerra contra Irán se ha detenido, pero aún no ha terminado.

La disposición de Washington, junto con su fiel aliado Israel, a usar la fuerza para lograr el resultado político que todas las administraciones estadounidenses de los últimos 30 años exigieron ya debería haber convencido al régimen islamista de que se enfrenta a adversarios muy diferentes a los que han vencido anteriormente en las negociaciones. El legado de Trump en política exterior depende de ganar esta guerra y no dejar que el régimen que lleva 47 años librando una yihad contra Occidente se lleve la palma. Todavía no sabemos si, una vez que termine la contienda, el presidente obtendrá un resultado que deje a Teherán incapaz de seguir amenazando al mundo. Pero si no lo hace, no es probable que sea porque estaba demasiado preocupado por las críticas internas o por los precios del petróleo como para mantenerse firme.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.

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