Cómo influye Qatar en los futuros líderes estadounidenses

17 de junio, 2025

Una conferencia organizada el 11 de junio de 2025 en la capital estadounidense por el Arab Center Washington D.C. (ACW), un think tank financiado por Qatar y fundado en Doha, sirve como caso de estudio de la"estrategia de poder blando" del Estado del Golfo en Estados Unidos.

Lenny Ben-David, investigador y diplomático del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, que anteriormente trabajó durante 25 años en el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) y como diplomático israelí de alto rango en la embajada de Israel en Washington, publicó un informe días antes de la conferencia, en el que revelaba que el Arab Center Washington DC está afiliado al Qatari Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS).

El informe describe a ambas organizaciones como "piedras angulares de las empresas reales qataríes, dirigidas y financiadas por la Qatar Foundation".

La conferencia del 11 de junio pasado, celebrada en el National Press Club de Washington, D.C., se centró en lo que denominó "la destrucción de Gaza por Israel" y promovió acusaciones de "genocidio" contra el Estado judío.

Aunque el acto en sí causó pocas repercusiones en los principales medios de comunicación, Ben-David advirtió en una entrevista con JNS el 12 de junio que pone de relieve una campaña de influencia más profunda y paciente.

Esta campaña se dirige a lo que Ben-David denominó el "segundo nivel" de influencia: personal de los miembros del Congreso, estudiantes de posgrado y académicos que se convertirán en "el establishment de la política exterior del mañana".

Un informe de 2022 del Network Contagion Research Institute identificó a Qatar como el mayor donante extranjero a las universidades estadounidenses, aportando al menos 4.700 millones de dólares entre 2001 y 2021 Yaakov Lappin

Al verter miles de millones de dólares en universidades y think tanks de élite estadounidenses, Qatar no sólo está comprando buena voluntad; está moldeando activamente el ecosistema intelectual y promoviendo una ideología específica, basada en la promoción de ideas anti-Israel enraizadas en la Hermandad Musulmana, de la que es uno de los principales patrocinadores estatales, advirtió.

Según Ben-David, la conferencia del Arab Center Washington D.C. parecía un asunto insular, una "cámara de eco" con una multitud "relativamente pequeña". Observó un sentimiento generalizado de frustración entre los ponentes por el hecho de que sus protestas y manifestaciones contra Israel no hubieran tenido un mayor efecto.

Según Ben-David, uno de los objetivos de la conferencia era "mostrar la bandera a sus benefactores qataríes: '¡Miren lo que hemos hecho!'".

A pesar de sus frustraciones, Ben-David, que siguió la conferencia a través de su transmisión por video, afirmó que los oradores se sintieron alentados por las encuestas realizadas entre los estadounidenses. Los sondeos, señalaron, "iban a su favor", y los oradores consideraron que estaban logrando "reducir" el apoyo estadounidense a Israel. Este, señaló Ben-David, era el "aspecto autocomplaciente".

El verdadero impacto del poder blando de Qatar, argumentó Ben-David, no consiste en influir en los titulares de hoy, sino en formar las mentes de los líderes del mañana.

"Los miembros del Congreso no van a asistir a ese acto, pero hay miembros del personal. La Universidad de Georgetown es una de las principales instituciones académicas de política exterior. Y creo que ahí es donde está su influencia", afirmó.

Esta valoración está respaldada por numerosos datos financieros. Un informe de 2022 del Network Contagion Research Institute identificaba a Qatar como el mayor donante extranjero a las universidades estadounidenses, con una contribución de al menos 4.700 millones de dólares entre 2001 y 2021.

Ben-David señaló en su informe que "la Qatar Foundation y sus afiliados ACW y ACRPS proporcionan un flujo constante de "expertos" a editores, medios de comunicación, publicaciones y ocasiones de hablar en los Estados Unidos".

Los registros de agentes extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionaron un ejemplo de octubre de 2024. Señaló que una de las cartas archivadas rezaba: "A medida que nos acercamos al primer aniversario del 7 de Octubre, los siguientes expertos de la Qatar Foundation están disponibles para apoyar su cobertura del conflicto Israel-Hamás , Israel-Hezbolá y las repercusiones regionales. Todos los expertos están basados en Doha (GMT+3) y disponibles para entrevistas virtuales. Sus instituciones forman parte de la Qatar Foundation’s Education City".

Patrocinador de los Hermanos Musulmanes



La campaña de influencia de Qatar es inseparable de su papel como principal Estado patrocinador de los Hermanos Musulmanes. Un informe del 9 de junio de 2025 de la Foundation for the Washington D.C.-(FDD), redactado por Ben Cohen y Ahmad Sharawi, titulado 10 cosas que hay que saber sobre los Hermanos Musulmanes describe el movimiento como "dedicado a rehacer la sociedad y el Gobierno según los dictados de la ley islámica o sharía".

El informe de la FDD señala que la visión del mundo de la Hermandad Musulmana es intrínsecamente hostil a los valores democráticos liberales y que "el antisemitismo está profundamente entretejido en la visión del mundo de los Hermanos Musulmanes".

De manera crucial, el informe identifica a Qatar como "uno de los principales partidarios y exportadores de la ideología de los Hermanos Musulmanes". Este apoyo es tanto financiero como político. Según la FDD, Qatar "inyectó aproximadamente 8.000 millones de dólares al Gobierno de la Hermandad Musulmana de Egipto" después de la Primavera Árabe de 2011 y más tarde "ofreció santuario a los miembros egipcios de la Hermandad".

Doha es también un patrocinador clave de Hamás, que el informe identificó como "una consecuencia de la Hermandad Musulmana", proporcionando más de mil millones de dólares al grupo terrorista mientras acoge a sus dirigentes políticos. La red de medios de comunicación estatal Al Jazeera, con sede en Doha, actúa como portavoz mundial de esta ideología, según el informe de la FDD.

La escala de la inversión financiera de Qatar en instituciones estadounidenses es inmensa y los expertos sostienen que está diseñada para proteger a Doha del escrutinio. Ben-David señaló a la Qatar Foundation, dirigida por la Sheikha Moza bint Nasser, "una de las figuras más ricas e influyentes de Qatar", que, según dijo, tiene reservas en efectivo de "7.000 millones de dólares".

"El dinero no sólo compra influencia, también compra algo de silencio y... protección", afirmó.

Esto ha llevado a preguntarse por qué las entidades financiadas por Qatar no están obligadas a registrarse como agentes extranjeros. "El Arab Center Washington: ¿por qué no se les considera agentes extranjeros, por qué no se registran en el Departamento de Justicia?". preguntó Ben-David.

"Está claro que reciben dinero de fuentes qataríes", agregó. Mientras que los grupos de presión deben registrarse, los bufetes de abogados están exentos, lo que crea una importante laguna legal, señaló.

Ben-David reclamó una supervisión mucho mayor de estas actividades.

"La Oficina de Registro de Agentes Extranjeros tiene que investigar estas cosas y esa es la conclusión a la que llego", sostuvo. "El número de organizaciones y empresas de relaciones públicas que han trabajado con los qataríes es fenomenal", añadió.

© JNS