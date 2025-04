Un comediante alega que Paramount+ Alemania eliminó contenidos y episodios relacionados con el judaísmo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de abril, 2025

El comediante canadiense Nathan Fielder acusó al estudio de cine Paramount de borrar contenido judío de sus servicios de streaming debido a la “sensibilidad” alemana sobre el antisemitismo después de los ataques terroristas liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.

Durante el episodio del domingo de su programa de HBO The Rehearsal, Fielder, que es judío, relata cómo descubrió que Paramount eliminó un episodio de 2015 de su programa Nathan for You en el que creó una marca de ropa que recauda dinero para concientizar sobre el Holocausto.

“El correo electrónico indicaba que, a finales de 2023, Paramount+ Alemania decidió retirar el episodio en su región tras la incomodidad que sentían con lo que denominaron 'cualquier cosa que involucre antisemitismo' tras los 'ataques de Israel/Hamás'”, declaró Fielder. “Esta acción de Alemania llamó la atención de otras filiales europeas de Paramount, quienes, a su vez, también retiraron el episodio”.

“En poco tiempo, la ideología de Paramount+ Alemania se había extendido a todo el mundo, eliminando todo contenido judío que les incomodaba”, añadió.

Fielder señaló que sus búsquedas de “nazi” y “Hitler” en la aplicación de streaming arrojaron docenas de resultados, mientras que “judaísmo” no produjo ninguno.

“Nos han borrado”, dijo Fielder.

“Tienes que saber cuál es tu lugar”

Desde el martes, la búsqueda de "Judaísmo" en Paramount+ muestra resultados que incluyen el documental We Will Dance Again, publicado el 7 de octubre, y la película Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino. El episodio de la tercera temporada de Nathan for You, sobre la empresa de ropa, sigue sin estar disponible en Paramount+, aunque sigue disponible en HBO Max.

Un portavoz de Paramount confirmó a JNS que el episodio "no se transmitirá en Paramount+ luego de una revisión de estándares".

Fielder afirmó que su marca de ropa, Summit Ice, ha recaudado millones de dólares para la concientización sobre el Holocausto. El sitio web de la compañía afirma que el 100 % de sus ganancias se ha donado al Centro de Educación sobre el Holocausto de Vancouver y a otras organizaciones que trabajan para combatir la intolerancia.

La página "acerca de" recientemente actualizada de la empresa de ropa exterior bromea con el estilo cómico e inexpresivo de Fielder sobre la aparente disminución de las ventas después de que Paramount retirara el episodio.

“En octubre de 2023, nuestras ventas se desplomaron casi un 90% y no entendíamos por qué”, dice. “Tras una exhaustiva investigación de mercado, solo una respuesta tenía sentido: los consumidores se habían vuelto repentinamente más conscientes de la calidad de las chaquetas softshell”.

Fielder concluye el episodio del domingo de The Rehearsal confrontando a un actor al que le pagó para improvisar el papel de un ejecutivo de Paramount+ Alemania representado con ropa de la era nazi mientras un pelotón de actores con uniformes de las SS que llevaban el logo de Paramount como brazaletes marchaban afuera.

“Sé que probablemente sientan mucha vergüenza por lo que hicieron en el pasado, y ahora intentan compensarlo siendo líderes mundiales en la lucha contra el antisemitismo”, dijo el comediante. “Pero en cuanto al arte, creo que deben reconocer su lugar y dejar que los judíos nos expresemos porque, sinceramente, con la forma en que abordan todo esto, la gente podría tener una idea equivocada de lo que realmente representan”.

