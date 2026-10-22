Los médicos del papa León XIV descartan terapias adicionales tras extirpar con éxito un tumor localizado en el pulmón

El papa León XIV no requerirá someterse a tratamientos médicos adicionales de radioterapia ni quimioterapia luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido la semana pasada en Roma para extirparle un tumor pulmonar. La confirmación fue emitida este miércoles a través de un comunicado oficial del equipo médico difundido por la Santa Sede.

De acuerdo con los informes definitivos de los exámenes histológicos y los estudios de biología molecular realizados al tejido extraído, la patología fue diagnosticada como un adenocarcinoma pulmonar. Sin embargo, los especialistas precisaron que la lesión se encontraba totalmente localizada en la zona intervenida, por lo que la resección quirúrgica resultó suficiente para erradicar el proceso oncológico.

El diagnóstico, firmado por el doctor Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano jefe del Policlínico Gemelli, señala textualmente: "Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".

Retorno progresivo a las actividades y gira internacional

El pontífice de 71 años, quien fue elegido el año pasado convirtiéndose en el primer papa de nacionalidad estadounidense, informó a los fieles sobre la presencia de un nódulo el pasado 11 de octubre. Dos días después, el 13 de octubre, ingresó al hospital Gemelli para la extirpación quirúrgica de una sección del pulmón derecho.

Tras recibir el alta médica el 17 de octubre, el Santo Padre comunicó que retomará sus responsabilidades de gobierno de manera paulatina. La pronta evolución positiva despeja la incertidumbre que rodeó al Vaticano respecto a la capacidad operativa del máximo representante de la Iglesia Católica para cumplir con sus compromisos institucionales.

Entre las prioridades en la agenda del pontífice figura el viaje apostólico a Sudamérica programado entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario oficial contempla paradas en Uruguay, Argentina y Perú, nación en la que residió durante dos décadas y donde se espera su llegada en el marco de la reactivación plena de sus funciones pastorales.