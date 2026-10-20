Reino Unido despliega cazas para defender a Arabia Saudí mientras el régimen iraní dice intensificar su control sobre el Estrecho de Ormuz

Reino Unido enviará cazas Typhoon de la Royal Air Force para realizar misiones defensivas en Arabia Saudí, en respuesta a la escalada de ataques de los hutíes contra ciudades, aeropuertos e infraestructuras energéticas del reino.

Según informó AFP, el apoyo británico incluirá además un avión A400M para trasladar material de defensa dentro de Arabia Saudí y asesores militares para el estado mayor. Londres insiste en que sus aparatos no atacarán posiciones hutíes en Yemen.

La decisión llega mientras el régimen iraní afirma haber detenido con minas navales a dos petroleros en el Estrecho de Ormuz y mientras Moscú y Teherán anuncian una cooperación sin precedentes.

Londres amplía su apoyo a Riad

El Ministerio de Defensa británico confirmó que los Typhoon realizarán misiones de “defensa aérea” para proteger ciudades saudíes, población civil e infraestructuras críticas frente a misiles y drones lanzados por los hutíes, aliados de Irán.

“Los continuos ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudita, son absolutamente abominables”, declaró el ministro de Defensa, Wes Streeting. “El hecho de que tengan como objetivo el aeropuerto de Riad demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar para escalar la situación en la región”.

Londres ya había enviado equipos de defensa antiaérea y aviones de reabastecimiento en vuelo para operaciones saudíes defensivas. No obstante, el despliegue de cazas representa una ampliación significativa respecto a la ayuda logística y de reabastecimiento anunciada en septiembre.

Irán bloquea el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que dos petroleros quedaron en llamas y detenidos tras explosionar minas navales colocadas en una ruta del sur del Estrecho de Ormuz.

"Dos petroleros que infringían la normativa fueron incendiados y detenidos a causa de la explosión de minas colocadas por los valientes marineros de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un punto de cruce ilegal en la parte sur del Estrecho de Ormuz", afirmó la Guardia en un comunicado recogido por AFP y publicado en su página web oficial, Sepah News.

Irán exige autorización para cruzar el estrecho, por el que circulaba en tiempos de paz cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Washington ha respondido con un contrabloqueo naval a los puertos iraníes, mientras intenta escoltar buques a través de la vía marítima.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper. Los ataques contra buques se han intensificado en los últimos días, en un pulso directo entre el Régimen de los Ayatolás y Washington por el control del paso marítimo.

Rusia se acerca a Teherán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó este martes tras recibir a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Teherán y el Kremlin nunca habían trabajado tan estrechamente. “Nunca en nuestra historia han trabajado Irán y Rusia tan de cerca como ahora”, escribió Araghchi en X.

La visita de Lavrov, la primera desde el estallido del conflicto en febrero, abordó Ucrania, Líbano, Palestina, Yemen y la ampliación de la cooperación económica y nuclear. Moscú presenta su papel como mediador para evitar una nueva guerra a gran escala, aunque su cercanía con Teherán complica cualquier negociación con Washington.