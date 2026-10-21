Musk ordenó limitar Starlink en Ucrania, según el WSJ: varios drones de Kiev quedaron casi inutilizables

Elon Musk habría sido quien decidió reducir la velocidad de la versión militar de Starlink que utiliza Ucrania, una medida que desde el 14 de octubre dejó a varios drones ofensivos e interceptores de Kiev prácticamente fuera de servicio, según un reporte exclusivo del Wall Street Journal.

El diario, citando funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el asunto, reseñó que la decisión provocó pánico en Kiev y desconcierto dentro de la propia Administración Trump, donde llegó a abrirse una investigación informal para determinar quién había dado la orden.

El impacto en la guerra fue casi automático debido a que los drones ucranianos dependen de esa conexión satelital para operar, y el límite impuesto les impide mantenerse conectados a la velocidad que necesitan. Michael Kofman, analista del Carnegie Endowment for International Peace, explicó que la conexión actual sigue por debajo de lo necesario y continúa afectando tanto los ataques como las defensas aéreas de Ucrania. Funcionarios ucranianos aseguran que la restricción permitió que algunos misiles rusos evadieran sus defensas.

Lo que no está claro es cuánto sabía la Casa Blanca sobre la decisión de Musk. Algunos funcionarios sostienen que Musk actuó por su cuenta, pero otra fuente del WSJ, en cambio, afirmó que el empresario habló con varios altos cargos del Gobierno, incluido el presidente, antes de aplicar el límite. Otras dos señalan que Trump y Musk conversaron por teléfono poco después de que la medida se hiciera pública. En medio del revuelo, representantes de SpaceX llamaron a la Casa Blanca para acordar un mensaje común, según el diario.

Las versiones públicas no ayudaron a despejar dudas. Musk escribió en X que esas decisiones no dependían de él. “Cualquier límite de velocidad o de uso lo deciden las fuerzas armadas de EE.UU. y, en última instancia, POTUS”, publicó.

Trump, en cambio, dijo el lunes que no sabía quién era el responsable, “pero me gustaría averiguarlo”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, negó que el Pentágono haya intervenido. “Starlink tiene la opción de tomar decisiones sobre sus términos de servicio”, afirmó.

El malentendido ocurre en medio del creciente conflicto de Trump y Musk con Kiev por los ataques ucranianos contra refinerías de diésel en Rusia, a los que el presidente culpa del alza de los precios de la energía a pocas semanas de las elecciones de medio término.

El 10 de octubre, Trump contó que le había advertido a Zelenski que no atacara esas instalaciones y Musk reaccionó en X: “Zelenski ha ido demasiado lejos”, escribió.

Cuatro días después, los operadores de drones ucranianos empezaron a perder el acceso pleno a la red. La mayoría de los analistas económicos, de todos modos, atribuye a la guerra con Irán un peso mayor en los precios que a los ataques ucranianos.

El episodio llevó la relación entre Washington y Kiev a su punto más tenso desde el choque entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval el año pasado. Zelenski también acusó a Estados Unidos de cortar de forma temporal el apoyo de inteligencia a Ucrania, algo que el secretario de Estado, Marco Rubio, negó de forma contundente.

Mientras tanto, Ucrania sigue esperando una explicación oficial del Pentágono y de SpaceX, y no sabe si la conexión será restablecida. La empresa no respondió a las consultas del WSJ.

Zelenski, a su vez, anunció que tuvo una llamada con Rubio durante la jornada.

“Hablé con Marco Rubio @SecRubio, y fue una conversación sustantiva –centrada en los temas que importan. Estoy agradecido por su disposición a ayudar y por su posición clara. Primero, interceptores de misiles balísticos, que son necesarios para proteger vidas. Segundo, advertencia temprana de ataques con misiles balísticos rusos, que es vital. Tercero, la situación con Starlink/Starshield, que necesita ser restaurada. Por supuesto, todo esto ocurre en el contexto de nuestros esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta guerra horrenda y al constante asesinato de personas”.