Argentina cierra 2025 con la inflación anual más baja en casi una década

Publicado por Diane Hernández 14 de enero, 2026

La inflación en Argentina cerró 2025 en 31,5%, el nivel más bajo registrado desde 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato fue celebrado por el Gobierno del presidente Javier Milei como un hito de su programa económico, aunque analistas y economistas advierten que el proceso de desaceleración podría haber alcanzado un límite.

El informe oficial indicó que en diciembre de 2025 los precios aumentaron 2,8% mensual, manteniendo una tendencia al alza iniciada en junio. Los mayores incrementos del último mes del año se registraron en transporte, vivienda y tarifas de servicios públicos, como agua y gas.

Una caída pronunciada frente a años recientes

Pese al repunte de diciembre, el resultado anual representa una marcada desaceleración frente a años anteriores. En 2024, la inflación fue del 117,8%, mientras que en 2023 alcanzó el 211,4%, el nivel más alto del mundo ese año. En 2022, el índice había sido del 94,8%.

El dato de 2025 es el menor desde 2017, cuando la inflación se ubicó en 24,8%, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El Gobierno atribuye el resultado al ajuste fiscal Luis Toto Caputo

​El presidente Milei respaldó a su ministro con un breve mensaje: "Toto, el más grande".

Desde el Ejecutivo recuerdan que, al asumir en diciembre de 2023, Milei aplicó una devaluación superior al 50% y puso en marcha un fuerte recorte del gasto público, política que el propio mandatario denominó la 'motosierra'. El Ministerio de Economía vinculó el descenso inflacionario a su programa de estabilización. En la red social X, el ministro calificó la cifra como un "logro extraordinario" y reafirmó que el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central seguirán siendo los pilares del plan económico.

Mientras el Gobierno celebra el menor registro inflacionario en ocho años, el debate económico se centra ahora en si la desaceleración podrá sostenerse en 2026 sin afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.