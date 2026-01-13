Claudia Sheinbaum rechaza ayuda militar de Trump para combatir a los cárteles mexicanos y critica la captura de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de enero, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que descartó durante una llamada telefónica con el presidente Donald Trump la posibilidad de que Estados Unidos ejecute ataques en territorio mexicano para combatir a los más poderosos cárteles de país. “Seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de intervención por parte de Estados Unidos. Operamos en México. Nadie más lo hace”, aseguró la mandataria de izquierdas durante una rueda de prensa en Ciudad de México, en la que reveló que la breve conversación que mantuvo en horas de la mañana con el líder republicano fue idea suya, luego de que este amenazara con "atacar por tierra" a los cárteles.

Sheinbaum también les comentó a los periodistas que la llamada que mantuvo con Trump tuvo como uno de los puntos principales el operativo militar estadounidense en el que se capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro tras entrar en la capital venezolana, Caracas. “Me preguntó cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije con toda claridad que nuestra Constitución es muy clara, que no estamos de acuerdo con las intervenciones”, explicó la presidenta de México, quien durante los últimos meses ha sido una de las principales aliadas del chavismo en América Latina.

Durante la rueda de prensa, Sheinbaum también explicó que, durante la llamada con Trump, tocaron temas de seguridad, en los que la líder de izquierdas destacó la reducción interanual del 50 % en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La presidenta de México también anunció que altos funcionarios de ambos países se reunirán el 22 y 23 de enero para abordar asuntos bilaterales sobre este tema, y subrayó que el enfoque mesurado que ha tenido su gobierno ha resultado crucial para mantener una relación cordial con la Administración Trump, a pesar de sus diferencias. “Nos ha ayudado hasta ahora. Debemos continuar en esta línea, buscando el diálogo y el entendimiento, y donde no estemos de acuerdo, también debemos hablarlo para que no haya malentendidos y se puedan encontrar soluciones”.