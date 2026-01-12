Cuba asegura que no existen conversaciones en curso con EEUU tras las presiones de Trump

Publicado por Williams Perdomo 12 de enero, 2026

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

"No existen conversaciones con el Gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que Donald Trump señalara el domingo que su Gobierno tiene diálogo con La Habana.

El presidente estadounidense instó este domingo a Cuba desde su red Truth Social a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaran a Nicolás Maduro, el dictador venezolano aliado del régimen cubano.

"Existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente", sostuvo Díaz-Canel en una serie de mensajes en X este lunes.

"Como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", añadió.