Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude Ciudad de México sin causar daños graves

Publicado por Diane Hernández 2 de enero, 2026

Un sismo de magnitud 6,5, con epicentro en el estado de Guerrero, sacudió la mañana de este viernes la costa del Pacífico mexicano y la Ciudad de México, provocando escenas de alarma y evacuaciones preventivas, aunque sin reportes preliminares de daños graves, informaron autoridades.

El terremoto se registró a las 07:58 am horas locales, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, y tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística ciudad de Acapulco, en el suroeste del país.

Un minuto antes del movimiento telúrico, se activó la alerta sísmica, lo que permitió a miles de capitalinos y turistas evacuar edificios. En plena mañana de un largo fin de semana por el inicio de año, muchas personas salieron a la calle aún en pijama, visiblemente alteradas, constató AFP.

"Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle", relató Karen Gómez, de 47 años, residente del piso 13 de un edificio en la demarcación Álvaro Obregón. "La alarma del celular, esa sí me espantó", añadió, en referencia al sistema de alertas vía teléfonos móviles implementado en 2025.

El temblor obligó a suspender la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Minutos después, la mandataria informó que, de manera preliminar, no se reportaban daños graves ni víctimas en Ciudad de México ni en Guerrero.

Periodistas constataron evacuaciones ordenadas en distintos puntos de la capital. En la clínica Londres, ubicada en la demarcación Cuauhtémoc, médicos con batas, enfermeros, pacientes y familiares salieron al exterior como parte de los protocolos de seguridad.

Una ciudad vulnerable a los sismos Gran parte de Ciudad de México, especialmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso, vestigio de antiguos lagos, lo que amplifica los efectos de los sismos, en particular los generados en la costa de Guerrero, situada a menos de 400 kilómetros.

​

​México tiene una larga y dolorosa memoria sísmica. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8,1 devastó amplias zonas de la capital y dejó 12.843 muertos, según un recuento oficial publicado en 2015, aunque organizaciones civiles estimaron más de 20.000 fallecidos.



Otro sismo, también el 19 de septiembre, en 2017, de magnitud 7,1, causó 369 muertes, la mayoría en la capital.

Sofisticados sistemas de alerta temprana

A raíz de estas tragedias, el país ha desarrollado sofisticados sistemas de alerta temprana, con apoyo del Servicio Sismológico Nacional, que incluyen altavoces en postes del alumbrado público y aplicaciones móviles que pueden dar hasta un minuto de aviso antes de un sismo fuerte.

México se encuentra sobre la convergencia de cinco placas tectónicas, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco.