Francia: un hombre apuñala a tres personas en un ataque en el metro de París
Los atentados ocurrieron entre las 16:15 (15:15 GMT) y las 16:45 en las estaciones Republique y Arts et Métiers, ambas próximas al barrio de Marais, y en la estación de Opera.
La policía francesa arrestó el viernes a un hombre sospechoso de apuñalar a tres mujeres en el metro de París, mientras las festividades de fin de año en la capital estaban en pleno apogeo. La información fue dada a conoce por fiscales que conversaron con la AFP.
Las tres víctimas fueron apuñaladas en tres lugares diferentes a lo largo de la línea 3 del metro que atraviesa el centro de París, indicó a la AFP la autoridad RATP que gestiona el servicio de transporte.
Un periodista de la AFP en la estación Republique vio a un equipo de seguridad tratando a una mujer herida en la pierna y que parecía estar en estado de shock.
"Las víctimas fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia", añadió.
La policía utilizó imágenes de cámaras de vigilancia y herramientas de rastreo móvil para localizar al presunto atacante en la región de Val d'Oise, al norte de París, dijeron los fiscales.
"La activación de la geolocalización de su teléfono móvil permitió su detención a última hora de la tarde en el Valle del Oise", precisaron.
"La policía está en el lugar. Se han desplegado equipos de seguridad de refuerzo para reforzar la seguridad en la línea", añadió.
Las capitales europeas están especialmente vigilantes durante el período de fin de año ante cualquier incidente violento, dados los recientes ataques y complots contra reuniones festivas o religiosas.
Alerta por el terrorismo
Debido al "altísimo nivel de amenaza terrorista" y "el riesgo de desórdenes públicos", Núñez pidió a los funcionarios locales reforzar las medidas de seguridad en todo el país con una presencia visible y disuasoria.