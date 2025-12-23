Tercer ataque en un año: un coche bomba mata a un alto oficial ruso en Moscú

Publicado por Joaquín Núñez 22 de diciembre, 2025

Un coche bomba mató a un alto militar ruso en Moscú. La víctima fue el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Sarvarov, de 56 años, perdió la vida a causa de sus heridas. Se trata del tercer asesinato de un alto oficial militar en un poco más de un año.

De acuerdo con el secretario de Prensa del Kremlin, Dmitry Peskow, Vladimir Putin fue inmediatamente informado sobre el ataque.

"Según una investigación, en la mañana del 22 de diciembre, un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil fue activado en la calle Yasenevaya de Moscú. Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor, ha fallecido a causa de las heridas sufridas en la explosión", informó la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

La funcionaria agregó que actualmente hay varias teorías relacionadas con el origen del ataque. Una de ellas es que el crimen podría haber sido orquestado por "las agencias de seguridad ucranianas".

En cuanto a la extensa carrera militar de Sarvarov, participó en operaciones durante la invasión de Georgia, Chechenia, Siria y Ucrania. Sus servicios lo llevaron a ser condecorado con la Orden del Coraje, la Medalla Suvorov y la Orden del Mérito a la Patria.

Esta muerte se suma a la de otros mandos militares: el teniente general Igor Kirillov y el teniente general Yaroslav Moskalik.

Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, falleció hace poco más de un año tras la explosión de una bomba que estaba oculta frente a su edificio. Según informó The Associated Press, el servicio de seguridad ucraniano se atribuyó la responsabilidad del ataque. El asistente de Kirillov también falleció durante la explosión.

El otro caso tuvo lugar en abril, cuando Moskalik, subjefe del departamento operativo principal del Estado Mayor, murió a causa de un artefacto explosivo colocado en su coche.