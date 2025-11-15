Caos en México: graves enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden durante una protesta contra Sheinbaum

Publicado por Joaquín Núñez 15 de noviembre, 2025

La Ciudad de México fue testigo de una fuerte protesta en contra del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Bajo consignas varias como la inseguridad y el narcoterrorismo, miles de personas salieron a la calle y terminaron derribando las vallas metálicas que protegían el Palacio Nacional, lo que desembocó en un fuerte enfrentamiento entre las autoridades y los manifestantes.

La marcha se organizó durante días en las redes sociales, bajo el nombre de Generación Z México. Si bien al principio no tuvo mucha repercusión, el impacto se fue haciendo más grande a medida que se acercaba la fecha: el sábado 15 de noviembre. Generación Z es una manifestación que ya se ha realizado en otros países de Asia y Latinoamérica. Lleva como una de sus insignias más reconocibles la bandera del anime 'One Piece', que estuvo colgada desde temprano cerca del Palacio Nacional.

Entre las consignas también estuvo el repudio al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, cuya muerte despertó la indignación de muchos jóvenes mexicanos.

Los intercambios iniciales entre manifestantes y autoridades no hicieron más que escalar, lo que llevó al uso de gases lacrimógenos contra los presentes en la Plaza del Zócalo. Una vez que el muro fue derribado, los manifestantes quedaron cara a cara con las fuerzas del orden.

En un momento, los manifestantes más violentos lograron arrastrar a uno de los policías hacia el gentío. Comenzaron a pegarle golpes, patadas y hasta con objetos contundentes, hasta que otros manifestantes lograron frenarlos.

Una de las imágenes más virales de la jornada la protagonizó un joven con una bandera mexicana. Entre los gases lacrimógenos, se tapó los ojos y alzó la bandera frente al Palacio Nacional. El momento fue retratado por uno de los fotógrafos que trabajó en el lugar.

Previo a la manifestación, la presidenta Sheinbaum había pedido que se hiciera de forma pacífica y "sin actos de violencia". Además, acusó a la oposición y a fuerzas del extranjero por la organización. "Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha. Es una estrategia digital pagada desde el extranjero y vinculada a grupos de derecha, con bots, cuentas falsas y campañas coordinadas", declaró en conferencia de prensa.

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente del Grupo Salinas, criticó la reacción policial durante la manifestación. "Los granaderos y otros grupos violentos enviados por la narco presidente, golpean y amenazan de muerte, a mis reporteros y camarógrafos. Están golpeando y lanzando granadas, gas lacrimógeno, gas pimienta y amenazando a los jóvenes con desaparecerlos, quieren una justificación para violentarlos", publicó en su cuenta de X.

Aunque a menor escala, también hubo manifestaciones en estados como Michoacán, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz, Nuevo León y Coahuila.