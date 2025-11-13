Diez años del 13-N: cuando el Estado Islámico convirtió París en el reino del espanto

Publicado por Carlos Dominguez 13 de noviembre, 2025

Este jueves se conmemoran exactamente diez años de los peores ataques terrorista de la historia de Francia. En la noche del 13 de noviembre de 2015 (13-N), nueve yihadistas pertenecientes al Estado Islámico (EI) realizaron una serie de atentados coordinados con fusiles de asalto Kaláshnikov, granadas y chalecos explosivos, convirtiendo París en un campo de batalla que, en apenas tres horas, dejó 130 muertos* y más de 400 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Todos los atacantes directos del 13-N eran ciudadanos franceses y belgas, nacidos o criados en Europa, aunque la mayoría tenía origen familiar magrebí, eran yihadistas de segunda generación radicalizados en el continente europeo.

El 13-N, "Francia está en guerra"

El 13 de noviembre, lo que comenzó como una noche de viernes normal en la vibrante capital francesa se convirtió en un escenario de horror, consecuencia de los peores ataques de su historia.

El primer atentado ocurrió a las 9:16 pm, cuando tres terroristas suicidas se hicieron saltar por los aires junto al Stade de France, ubicado en el suburbio parisino de Saint-Denis, durante un juego de fútbol entre Francia y Alemania. Aunque los yihadistas no lograron acceder al interior del estadio, las explosiones causaron la muerte de una persona y dejaron varios heridos.

Esa noche, el presidente François Hollande se encontraba en el Stade de France y, tras las fuertes explosiones, fue evacuado por los servicios de seguridad.

"Francia está en guerra. El acto de terror del 13 de noviembre fue un acto de guerra que buscó golpear no solo a Francia, sino también a Europa y al mundo", declaró el presidente Hollande tras los atentados.

Congregación tras el ataque terrorista en Le CarillonAFP.

Minutos más tarde, entre las 9:25 pm y las 9:36 pm, dos comandos yihadistas dispararon contra los clientes que se encontraban en cinco bares ubicados en el este de París. En apenas 11 minutos, los terroristas lograron convertir cinco terrazas de la capital en sangrientos escenarios de guerra.

Un Seat León negro recorrió dos kilómetros y medio disparando ráfagas de AK-47 contra los clientes de varios bares y restaurantes frecuentados habitualmente por la juventud parisina, entre ellos Le Carillon, Le Petit Cambodge, Le Café Bonne Bière, La Casa Nostra y La Belle Équipe.

Masacre en los cafés de París 21:25 Le Carillon / Le Petit Cambodge (esquina rue Alibert y rue Bichat, distrito 10). El Seat León frena. Dos yihadistas bajan y disparan ráfagas de balas en 45 segundos. El ataque se salda con 13 muertos y 163 heridos.

​

21:28 Café Bonne Bière / La Casa Nostra (rue du Faubourg-du-Temple y rue de la Fontaine-au-Roi, distrito 11). El mismo coche aparece. Ráfaga de unos 30 segundos. Un camarero intenta cerrar la persiana; lo matan y durante el ataque asesinan a cinco personas y 69 resultan heridas.

​

​ 21:32 La Belle Équipe (rue de Charonne, distrito 11). Dos minutos de fuego continuo. La masacre se produce durante una fiesta de cumpleaños que resulta en 21 muertos y 72 heridos.

​

​ 21:45 Le Comptoir Voltaire​ (bulevar Voltaire). Un terrorista hizo explotar su chaleco, sin causar ninguna otra víctima.

​

​*La víctima 131: Guillaume Valette, psicológicamente destrozado, se suicidó dos años después del ataque contra el Bataclan. En 2019, la justicia El Seat León frena. Dos yihadistas bajan yen 45 segundos. El ataque se salda conmuertos yheridos.El mismo coche aparece.. Un camarero intenta cerrar la persiana; lo matan y durante el ataqueresultan heridas.Dos minutos de fuego continuo. La masacre se produce durante una fiesta de cumpleaños queresulta enmuertosheridos.Un terrorista hizo explotar su chaleco,​*La víctima 131:, psicológicamente destrozado,dos años después del ataque contra el Bataclan. En 2019, la justicia reconoció oficialmente su condición de víctima directa de los atentados.

El ataque del primer operativo terrorista se saldó con 39 muertos y decenas de heridos. Esta fue la primera oleada de atentados en París, antes de la masiva masacre que se produjo en el Bataclán durante el concierto de la banda estadounidense Eagles Of Death Metal.

El Bataclán, una matanza a puertas cerradas

Aproximadamente a las 9:40, tres hombres armados con fusiles AK-47, nueve granadas de mano, tres cinturones explosivos y 800 cartuchos 7.62×39 mm, entraron por la puerta principal de la sala de conciertos ubicada en el boulevard Voltaire.

Los terroristas accedieron al recinto gritando “¡Dios es el más grande! ¡Esto es por Siria!” y dispararon al techo para crear pánico. Acto seguido, procedieron a masacrar a los espectadores que se encontraban en la platea del Bataclán mientras que la banda huía del escenario.

El ataque se saldó con 90 personas asesinadas a sangre fría por el comando yihadista.

“Vi a un chico con la cara destrozada. Intenté taparle la herida con mi bufanda. Me miró y dijo: ‘Gracias’. Luego dejó de respirar” Didi, superviviente del Bataclán.

Durante el ataque, muchos supervivientes se ocultaron entre los cadáveres, haciéndose pasar por muertos para no ser asesinados, mientras los yihadistas disparaban a todo lo que se movía. Alrededor de las 10:00 pm comenzaron las negociaciones por teléfono con la policía. Los terroristas exigían la retirada de las tropas occidentales de Siria.

"Sabemos que hay personas que murieron por no haber silenciado sus teléfonos. Es horrible pensar que la vida depende de algo tan trivial…" Suzie, superviviente del Bataclán.

Tras tres horas de sitio, 40 agentes de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y 30 de la unidad de élite (RAID) lanzaron el asalto final que duró casi media hora y en el que lograron asesinar a dos de los terroristas, mientras que el tercero se inmoló haciendo detonar su cinturón de explosivos.

Al final del operativo antiterrorista, los agentes lograron liberar a los rehenes, muchos de ellos mutilados y gravemente heridos de bala.

Cuando registraron la sala más tarde, los investigadores descubrieron una grabadora que había filmado toda la noche. La grabación permitió objetivar el ataque: la primera fase duró 32 minutos y se produjeron 258 disparos.

Red de apoyo y logística la célula incluía una red más amplia de aproximadamente 15 personas, entre ellas colaboradores logísticos y financieros.



Abdelhamid Abaaoud, de 28 años y de nacionalidad belga, fue el coordinador general de los atentados. Se formó en Siria y regresó a Europa para dirigir los ataques desde París. Murió en Saint-Denis durante una redada policial pocos días después de los atentados.

Hasna Aït Boulahcen, de 26 años y de nacionalidad francesa, era prima de Abaaoud y proporcionó el escondite en Saint-Denis. Durante el asalto policial contra la vivienda murió junto al terrorista y otro sospechoso.

Najim Laachraoui, de 24 años y de nacionalidad belga, fue el fabricante de explosivos; viajó con Abaaoud desde Siria y murió en el ataque suicida en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, en marzo de 2016. Más allá de los ejecutores,de aproximadamente, entre ellas colaboradores logísticos y financieros.

Salah Abdeslam, el terrorista que no se hizo saltar por los aires

Nacido en 1989 en Bruselas, Bélgica, de padres marroquíes, Abdeslam creció en el barrio de Molenbeek, epicentro de radicalización yihadista en Europa.

Antes de los atentados, llevaba una vida relativamente normal: mecánico, DJ ocasional y padre de una hija. Pero en 2015, se unió a la red del Estado Islámico (EI), reclutado por su amigo de infancia Abdelhamid Abaaoud, el cerebro del 13-N.

Se busca Salah AbdeslamAFP.

El rol de Abdeslam durante los ataques fue logístico: transportó armas y explosivos desde Bélgica a Francia. Durante el juicio en París, afirmó que había entrado en un bar del distrito 18 con la intención de detonar un chaleco suicida, pero que había cambiado de opinión en el último momento.

El terrorista logró escapar de París la noche de los atentados gracias a una red de apoyo en Bélgica: huyó en coche hacia Bruselas, pasó varios controles policiales sin ser detenido y permaneció escondido durante más de cuatro meses, alternando refugios entre los barrios de Forest y Molenbeek.

Durante todo ese tiempo, Abdeslam fue el hombre más buscado de Europa, con una recompensa de 500.000 euros por cualquier información que condujera a su arresto. En marzo de 2016 el terrorista fue detenido en una redada policial antiterrorista en el barrio de Molenbeek y posteriormente extraditado a Francia en abril.

Durante los juicios celebrados en 2021, tras diez meses de audiencias, Abdeslam se declaró soldado del califato y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de revisión.

Imputan dos delitos a la expareja de Salah Abdeslam

Diez años después de los atentados, la Justicia francesa imputó el lunes dos delitos —uno de ellos por un presunto proyecto de ataque yihadista— a la expareja de Salah Abdeslam, el único miembro vivo del comando que perpetró los atentados del 13 de noviembre.

La Fiscalía nacional antiterrorista (Pnat) indicó que abrió dos investigaciones judiciales distintas contra la mujer, identificada como Maëva B.

Una se refiere a una memoria USB con "propaganda yihadista" que habría entregado a Abdeslam y conectado ilegalmente a su computadora, mientras que la otra corresponde a un proyecto de ataque terrorista, que finalmente fue frustrado.

En este último caso, tres personas, entre ellos Maëva B, fueron imputadas el lunes a primera hora de la tarde por asociación ilícita con fines terroristas y enviados a prisión, informó una fuente judicial a AFP.

La Pnat precisó el lunes que la mujer, detenida desde el martes pasado, presentaba una "radicalización evidente y una fascinación por la yihad". La mujer "reconoció haber adquirido una memoria USB, haberla cargado con propaganda yihadista y habérsela entregado a Salah Abdeslam durante una visita", subrayó la Fiscalía.

Según las autoridades, los otros dos detenidos son "una menor de 17 años" y "un hombre de 20 años, nuevo esposo" de Maëva B.