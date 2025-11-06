VIDEO: Trump denuncia nuevamente las masacres de cristianos en Nigeria y promete “salvar” a la comunidad cristiana “en todo el mundo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que su administración se encontraba lista y dispuesta a “salvar” a toda la población cristiana a nivel mundial, luego de denunciar nuevamente las masacres que dicho grupo religioso ha venido sufriendo en Nigeria, llegando al punto de asegurar que el cristianismo estaba sufriendo una auténtica crisis existencial en el país africano. “El cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurren tales atrocidades allí y en numerosos otros países. ¡Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

En dicha publicación, Trump añadió un discurso grabado este mismo lunes en la Casa Blanca, en el cual explicó que los islamistas radicales son los responsables de las masacres contra cristianos en Nigeria, y aseguró que su gobierno tomará acciones. “El cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Miles y miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Estoy aquí para designar a Nigeria como un ‘País de Especial Preocupación’”, dijo Trump.

“Algo debe hacerse. Estoy pidiendo al congresista Riley Moore, junto con el presidente Tom Cole del Comité de Asignaciones de la Cámara, que investiguen este asunto de inmediato y me informen, y lo digo literalmente, de inmediato. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurren tales atrocidades en Nigeria y en numerosos otros países. No es solo Nigeria, es en todo el mundo. Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo. Esto no va a suceder, el asesinato de cristianos no va a suceder”, señaló el mandatario republicano.

Trump amenazó al Gobierno de Nigeria con tomar acciones militares

La publicación en Truth Social tuvo lugar luego de que Trump ordenara al Pentágono el pasado sábado planificar posibles acciones militares contra Nigeria, al intensificar sus acusaciones de que el gobierno de dicho país no ha logrado frenar la persecución contra los cristianos. “Si el Gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y muy probablemente entrará en ese ahora deshonrado país ‘con las armas encendidas’ para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades. Por la presente instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y dulce, ¡así como esos matones terroristas atacan a nuestros QUERIDOS cristianos!”, publicó Trump en Truth Social.

En respuesta, el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu publicó un comunicado en el que señaló que la caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja la realidad nacional. “La libertad y la tolerancia religiosa han sido un pilar fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo serán. Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta. Nigeria es un país con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las religiones”, dijo Tinubu.