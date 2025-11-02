Al menos 23 muertos en la explosión de un supermercado en México

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

Al menos 23 personas murieron, entre ellas algunos menores y otras 12 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte), según informaron el sábado autoridades locales.

"Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas, 11 lesionadas (posteriormente se sumaría una más). Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad", dijo en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, según informa AFP. Durazo añadió que los heridos están siendo atendidos en diferentes hospitales de la ciudad y que la mayoría de las muertes se debió a "inhalación de gases".

Las primeras pesquisas descartan un ataquen y apuntan a un transformador eléctrico

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan", añadió.

La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo's en el centro de la ciudad. Aunque las investigaciones están en estado inicial, la Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido "un ataque" o un "evento relacionado a una actitud violenta" en contra de civiles.

Según la prensa mexicana, tras la explosión los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas.

Comunicados de Waldo's y Sheinbaum

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Waldo's lamentó "profundamente" lo ocurrido en la tienda y expresó su "solidaridad con las personas afectadas y sus familias". También prometió colaborar en la investigación "de manera transparente y responsable".

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X sus condolencias "a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".