El periodista Víctor Arteaga sobre la ayuda petrolera del Gobierno mexicano a Cuba: “Nos hemos vuelto una Venezuela”

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al periodista Víctor Arteaga sobre la situación actual en México y la ayuda que el Gobierno de Claudia Sheinbaum le sigue proporcionando a la tiranía cubana a través del envió de petróleo subsidiado. Durante la entrevista, Yapor y Arteaga conversaron sobre la peligrosa deriva que está tomando el gobierno mexicano y la manera en el que este cada vez más cuenta con parecidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El Congreso y la mayoría en el Senado no permite a la oposición a hacer absolutamente para evitar esta situación. El gobierno no pregunta, el gobierno hace. Y nosotros nos enteramos por las investigaciones que hacemos los periodistas, pero en ningún momento se informa lo que va a hacer el Gobierno mexicano. Nos hemos vuelto una Venezuela en este sentido, te acordaras que con Hugo Chávez el Gobierno venezolano era el principal proveedor de combustible hacia Cuba. Bueno, hoy lo está siendo México”, dijo Arteaga.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.