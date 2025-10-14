Washington retira las visas de más de 50 políticos mexicanos para combatir el narcotráfico

Publicado por Sabrina Martin 14 de octubre, 2025

La Administración Trump revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva dirigida a los cárteles de la droga y a sus presuntos aliados políticos, según reportes de Reuters y declaraciones recogidas por medios. Las cancelaciones afectarían principalmente a miembros del partido gobernante Morena, liderado por la presidente Claudia Sheinbaum, además de decenas de funcionarios de otros partidos, dijeron fuentes mexicanas a Reuters.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es una de las varias funcionarias que ya confirmaron públicamente la cancelación de su visa estadounidense, negando de forma categórica cualquier vínculo con el crimen organizado.

Washington: mecanismo discreto y flexible

Un alto funcionario del Departamento de Estado señaló que las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades que contravengan el interés nacional estadounidense. Entre las razones citadas para la revocación figuran el narcotráfico, la corrupción, el espionaje o la facilitación de la inmigración ilegal; el funcionario subrayó que las visas son un privilegio, no un derecho.

Las fuentes consultadas con conocimiento del proceso indicaron que la revocación de visas permite a Estados Unidos ejercer presión diplomática sin el mismo umbral o la misma visibilidad que una sanción económica o un proceso penal.

Alcance regional y precedentes recientes La campaña para retirar visas no se limita a México. El mes pasado la Administración Trump revocó la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, por lo que describieron como “acciones imprudentes e incendiarias” tras su participación en una manifestación contra Israel. Asimismo, más de 20 jueces y funcionarios en Brasil y al menos 14 figuras políticas y empresariales en Costa Rica han visto sus visas canceladas, según informes.

Reacciones en México y riesgo político

La medida ha provocado inquietud en la élite política mexicana, que viaja con frecuencia a Estados Unidos y depende de la visa para actividades oficiales y privadas. Varias fuentes mexicanas dijeron a Reuters que la cancelación generalizada les ha generado confusión y temor de estar bajo investigación, mientras que muchos afectados han evitado hablar públicamente por considerar el hecho una mancha reputacional.

La presidente Claudia Sheinbaum dijo en su rueda de prensa habitual que no tiene información oficial sobre las revocaciones y recordó que Estados Unidos no siempre notifica al Gobierno mexicano cuando cancela visas, pues se trata de información personal relativa a los individuos involucrados.