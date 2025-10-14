Voz media US Voz.us
México: las lluvias torrenciales dejan al menos 64 muertos

También se busca a 65 personas que se encuentran desaparecidas por las intensas precipitaciones registradas en el centro y este del país desde la semana pasada.

Un negocio en Álamo (Veracruz, México) devastado por las lluvias torrenciales

Alejandro Baños
Alejandro Baños

Las intensas precipitaciones producidas en el centro y este de México desde la semana pasada ha dejado ya un balance de al menos 64 víctimas mortales y 65 personas desaparecidas, según informó el Gobierno.

Las víctimas mortales y los mayores daños se concentran en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Las entidades federativas de Querétaro y San Luis Potosí también se han visto afectadas por las lluvias torrenciales, que causaron inundaciones y desprendimiento de vías e inmuebles.

"Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma para apoyar a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. No escatimamos ningún esfuerzo, ningún apoyo; estamos con la gente en territorio, no vamos a dejar a nadie desamparado", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a través de un mensaje.

Por su parte, Laura Velázquez, jefa nacional de Protección Civil, detalló que las intensas precipitaciones derivaron en un "aumento significativo del nivel de los ríos y arroyos", lo que causó desprendimientos, destrozos e inundaciones.

El mayor número de muertos se ha registrado en Hidalgo. Al menos 43 personas ha perecido en el estado como consecuencia de las lluvias torrenciales.

Las autoridades y los servicios de emergencias trabajan sin descanso para tratar de hallar a los desaparecidos. También se desplegó al Ejército para que colabore en las tareas de búsqueda y rescate y en las de saneamiento de las zonas afectadas.

