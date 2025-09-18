Brigitte, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, presentará pruebas científicas en EEUU para demostrar que es mujer

Publicado por Alejandro Baños 18 de septiembre, 2025

Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, entregará pruebas científicas en Estados Unidos para demostrar que es mujer de nacimiento.

El abogado del matrimonio Macron, Tom Clare, informó de que en los próximos días proporcionarán "testimonios de expertos de naturaleza científica" en un tribunal estadounidense, para concluir con el debate sobre si Brigitte nació hombre o mujer.

Además, el letrado afirmó que estas acusaciones sobre la primera dama francesa -procedentes de varios ciudadanos anónimos y de la podcaster Candace Owens- tenían como objetivo desestabilizar la labor profesional y la vida personal del matrimonio Macron.

"No quiero sugerir que esto le haya desconcentrado de alguna manera. Pero, al igual que cualquier persona que compagina la carrera profesional con la vida familiar, cuando su familia es objeto de ataques, eso te afecta. Y él no es inmune a eso por ser el presidente de un país", dijo Clare en el podcast Fame Under Fire de la BBC.

Los Macron respondieron con demandas a las acusaciones sobre Brigitte

Los primeros comentarios respecto a los genes de Brigitte los pronunciaron dos internautas francesas. En un video publicado en YouTube en 2021, Amandine Roy y Natacha Rey fueron demandadas por el matrimonio Macron después de mencionar, en varias ocasiones, que la primera dama podría haber nacido hombre.

Tras tres años de proceso legal, la justicia francesa falló a favor del presidente y de la primera dama, aunque la sentencia fue revocada meses después y las acusadas fueron absueltas. Los Macron presentaron un recurso sobre esta última decisión.

En julio, el presidente francés y su esposa interpusieron una demanda contra Owens por sus declaraciones sobre el sexo de nacimiento de Brigitte -además de decir que los Macron son parientes consanguíneos-, alegando que la podcaster difundía "mentiras verificablemente falsas y devastadoras".

Los Macron también dijeron que solicitaron a Owens que se retractara de sus palabras y que la podcaster "se negó".

"La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad. Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas", subrayaron los Macron.

Brigitte es la última mujer relacionada con la Presidencia de un país en ser señalada por supuestamente haber nacido siendo hombre. Otros casos recordados son el de Michelle Obama, el de Jacinda Ardern (ex primera ministra de Nueva Zelanda) o el de Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez).