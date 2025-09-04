Portugal: las autoridades confirman 16 muertos y 21 heridos por el accidente del funicular en Lisboa

Los bomberos asisten a la escena donde el funicular quedó destruidoAP / Cordon Press.

Publicado por Carlos Dominguez 4 de septiembre, 2025

Un balance actualizado este jueves por los servicios de socorro de Lisboa indica de que al menos 16 personas murieron y 21 resultaron heridas, 11 de ellas extranjeras: dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un coreano, un marroquí y un caboverdiano.

Inicialmente se habían reportado 15 muertos, pero dos de los heridos murieron durante la noche, según la jefa de protección civil, Margarida Castro.

La justicia portuguesa anunció la apertura de una investigación sobre el accidente, del que de momento se desconocen sus causas.

Ante la tragedia, el Gobierno portugués decretó un jornada de luto nacional para este jueves en conmemoración a los muertos, cuyas identidades dará a conocer próximamente la fiscalía.

Las autoridades trabajaron toda la noche

Un importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica trabajó durante la noche alrededor del vagón destrozado, que quedó volcado contra una pared en la empinada pendiente por la que circulaba a diario.

Los servicios de socorro indicaron además que los otros tres funiculares de la capital fueron detenidos para verificar su seguridad.

Una tragedia nunca antes vista

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender "a toda velocidad" y que este "chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón".

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, calificó el descarrilamiento como "una tragedia" que su ciudad "nunca había visto".

Consternación en Portugal

Una declaración, recogida por AFP, de la oficina del primer ministro portugués, Luis Montenegro, afirmó que los hechos han "causado dolor a las familias y consternación al país".

Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en X sus condolencias a las familias.