El régimen de Nicolás Maduro desafía a EEUU: "Seremos su pesadilla"

Las declaraciones se producen tras el anuncio del  despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe.

La ilegítima vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, lanzó una amenaza directa a Estados Unidos, asegurando que cualquier acción militar contra su país se convertirá en una “pesadilla” para Washington. Sus declaraciones se producen tras el anuncio de un despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, operación que la Casa Blanca justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la región.

Durante un acto de alistamiento de milicianos en el estado Carabobo, Rodríguez aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier intervención y acusó a dirigentes estadounidenses de promover una confrontación. “Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente”, afirmó, advirtiendo además que un eventual ataque “les causaría un gran daño a su propio país”.

Movilización interna del chavismo

El régimen de Nicolás Maduro impulsa este fin de semana la segunda fase de inscripción de milicianos, que según Caracas tiene como propósito la defensa del país frente a lo que describe como amenazas de Estados Unidos. Para esta etapa se habilitaron 945 puntos de registro en todo el país, luego de que en la primera jornada, realizada a finales de agosto, se activaran más de 15.000 puestos en comunidades, cuarteles y plazas públicas.

Escalada en la confrontación

Las advertencias de Rodríguez llegan en un contexto de creciente presión internacional sobre Maduro. Washington elevó recientemente la recompensa por información que lleve a su captura a 50 millones de dólares, duplicando la cifra previa. El Departamento de Justicia acusa al líder chavista de estar involucrado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de encabezar un aparato criminal que opera bajo el amparo del Estado venezolano.

