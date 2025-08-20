México: asesinan al intérprete de narcocorridos Ernesto Barajas
El artista había recibido meses atrás una narcomanta con amenazas de muerte, presuntamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.
Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue encontrado dentro de un estacionamiento, informaron las autoridades.
Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blancos de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.
"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijeron las autoridades a AFP.
La víctima fue baleada por dos sujetos que llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan. En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.
Ernesto Barajas fue asesinado el día de hoy martes este cantante tenía mucha afinidad al grupo de "Los Chapitos" en su repertorio posee varias canciones dedicas a su líder Iván Archivaldo incluso en el video "Los Placeres de Archivaldo" carga un sombrero con las iniciales "IAG"
Afinidad y vínculos con 'Los Chapitos'
La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.
Entre su repertorio figuran temas referidos a personajes del narcotráfico como '¿Van a querer más?', dedicado a Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.
O 'Los Chapitos', dedicado a los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, actualmente preso, tras ser declarado culpable de múltiples cargos por la Justicia norteamericana.
La 'narcomanta'
Los narcocorridos han generado polémica en México. La agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de apología del delito a finales de marzo por haber interpretado una composición que ensalzaba a Oseguera.
Continúa la violencia: hallan seis cabezas en una carretera de México
Las autoridades mexicanas encontraron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro), reveló la fiscalía. El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraron los restos.
Otro cráneo y más despojos humanos fueron detectados en la ciudad de Colima (oeste), informó también otra fuente de la policía citada por los medios locales.
Las cabezas encontradas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales, y avanzó una investigación para identificar a los responsables del hecho.
🚨#ÚLTIMAHORA🚨— El Popular - Noticias de Puebla (@diarioelpopular) August 20, 2025
Cuatro de las seis cabezas humanas halladas este martes en la carretera Ixtacuixtla-Atotonilco, #Tlaxcala, son de jóvenes reportados como desaparecidos en #Puebla
La Fiscalía de #Tlaxcala ya investiga los hechos
Más detalles:https://t.co/xMWhfHIZPE
Según informes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas. Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.
Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.
Decapitaciones y más de 480.000 homicidios
El pasado 30 de junio, en una carretera de Sinaloa (noroeste) fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados.
En marzo de 2022, seis cabezas y distintos restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).
Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).
Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponden a por lo menos nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje.
Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16.000, sobre un total de cerca de 130.000 casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los carteles del narcotráfico. Desde entonces el país acumula unos 480.000 homicidios.