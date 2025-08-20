Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2025

Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.

Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue encontrado dentro de un estacionamiento, informaron las autoridades.

Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blancos de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.

"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijeron las autoridades a AFP.

La víctima fue baleada por dos sujetos que llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan. En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.

Afinidad y vínculos con 'Los Chapitos'

La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre su repertorio figuran temas referidos a personajes del narcotráfico como '¿Van a querer más?', dedicado a Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.

O 'Los Chapitos', dedicado a los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, actualmente preso, tras ser declarado culpable de múltiples cargos por la Justicia norteamericana.

La 'narcomanta' Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero (narcomanta), cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

​

​Los narcocorridos han generado polémica en México. La agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de apología del delito a finales de marzo por haber interpretado una composición que ensalzaba a Oseguera.

Continúa la violencia: hallan seis cabezas en una carretera de México

Las autoridades mexicanas encontraron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro), reveló la fiscalía. El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraron los restos.

Otro cráneo y más despojos humanos fueron detectados en la ciudad de Colima (oeste), informó también otra fuente de la policía citada por los medios locales.

Las cabezas encontradas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales, y avanzó una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Según informes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas. Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.