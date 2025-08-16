“Tenemos claro que Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas”: los líderes europeos respaldan la decisión de Trump sobre Kiev

Publicado por Agustina Blanco 16 de agosto, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a líderes europeos su disposición a ofrecer garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto con Rusia, según varios funcionarios europeos, reseñados por el Wall Street Journal.

Este cambio en su postura marca un giro significativo respecto a su anterior reticencia a comprometer a Estados Unidos en un rol de garante para Kiev, en medio de las negociaciones para resolver la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años.

Tras su reciente cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, Trump comunicó a los líderes europeos en una llamada desde el Air Force One que Putin no estaba dispuesto a cesar las hostilidades durante las conversaciones de paz.

Además, según cuatro funcionarios europeos, Putin insistió en que Ucrania debe ceder territorios en el este del país, particularmente en las regiones de Donetsk y Luhansk, a cambio de congelar las líneas del frente en otras áreas. Sin embargo, Trump afirmó que Putin aceptó que cualquier acuerdo de paz requeriría la presencia de tropas occidentales en Ucrania para garantizar su durabilidad.

Un cambio en la postura de Trump



Durante meses, Trump había rechazado las solicitudes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Estados Unidos asumiera un rol de garante de seguridad, por temor a involucrar a su país en un conflicto extranjero. Sin embargo, en la llamada con los líderes europeos, Trump indicó que las garantías podrían incluir apoyo militar estadounidense a una fuerza de seguridad liderada por Europa en Ucrania, aunque no se comprometió a desplegar tropas estadounidenses en el terreno.

Según tres funcionarios, citados por el medio, estas garantías abarcarían compromisos bilaterales de seguridad, así como apoyo financiero y militar a las Fuerzas Armadas ucranianas por parte de una coalición de países occidentales, incluido Estados Unidos.

El cambio de Trump llega tras una enorme discusión en febrero con Zelenski en el Despacho Oval, donde el líder ucraniano insistió en la necesidad de garantías de seguridad estadounidenses para proteger a Ucrania contra futuras agresiones rusas y en esa línea, Kiev ha sostenido durante mucho tiempo que dichas garantías son esenciales para cualquier acuerdo de paz sostenible.

Reacciones europeas



Los líderes europeos, incluidos los de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia, Finlandia y las instituciones de la Unión Europea (UE), emitieron una declaración conjunta el sábado, acogiendo con satisfacción la disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad. “Tenemos claro que Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial”, afirmaron, subrayando que cualquier solución diplomática debe incluir a Ucrania y proteger los intereses de seguridad de Europa.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso una garantía de seguridad inspirada en el Artículo 5 de la OTAN, que establece la defensa colectiva, como un mecanismo para proteger a Ucrania sin su adhesión formal a la alianza. Esta idea fue discutida durante la llamada con Trump, aunque no se han revelado detalles específicos sobre su implementación.

La cumbre de Alaska



La cumbre en Alaska entre Trump y Putin, celebrada en la base militar de Elmendorf-Richardson, no logró avances concretos hacia un alto el fuego, a pesar de las expectativas iniciales de Washington de que Moscú estaba dispuesto a aceptar una pausa temporal en las hostilidades, aunque sí lograron dar un primer paso.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Todos decidieron que la mejor manera de terminar la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”.

Por su parte, Putin afirmó en Moscú que la cumbre con Trump fue “buena” destacando que discutieron las “causas profundas” del conflicto, (un término que el Kremlin usa para referirse a la integración de Ucrania con Occidente y sus aspiraciones de unirse a la OTAN).