“Nosotros estamos dolidos, pero no vencidos”: dirigente del partido de Miguel Uribe en entrevista con Voz News

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al concejal de Medellín, Luis Guillermo Vélez Álvarez, sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció este lunes tras recibir tres disparos en medio de un mitin en la localidad de Fontibón en la capital colombiana de Bogotá el pasado 7 de junio. Durante la entrevista, Vélez ofreció sus opiniones sobre esta tragedia, así como también sobre el actual panorama político en Colombia.

“El impacto del asesinato de Miguel Uribe es devastador. Devastador, en primer lugar, para esa familia, deja una viuda con tres niñas y un niño. Su hermana es golpeada, su hermana también perdió a su mama, recuerden que Miguel era hijo de Diana Turbay, quien fue asesinada hace casi ya 30 años. Entonces esta es una tragedia muy grande para esa pobre familia que ha sufrido mucho. […] Nosotros estamos dolidos, pero no vencidos”, comentó Vélez, quien forma parte del Centro Democrático, el cual es el partido del que también formaba parte el senador y precandidato presidencial.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.