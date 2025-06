Argentina: Cristina Kirchner comienza su prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Publicado por Leandro Fleischer 18 de junio, 2025

La expresidente y exvicepresidente argentina Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel por corrupción, fue notificada este martes que podrá cumplir su condena en prisión domiciliaria, pero tendrá que llevar una tobillera electrónica.

Kirchner, quien decidió cumplir la condena en el apartamento de su hija en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, deberá, además cumplir con tres condiciones para poder seguir gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, según una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, informó el periódico argentino Clarín.

La primera condición señala que Kirchner deberá permanecer en el domicilio elegido para cumplir la condena y no podrá abandonar el apartamento salvo “en situaciones excepcionales de fuerza mayor”, las cuales deberá justificar.

“Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción", agrega el Tribunal.

La segunda regla de conducta está relacionada con las dificultades para los vecinos de la zona causadas por los partidarios de Cristina Kirchner que han estado concentrándose en las inmediaciones del edificio, ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, desde la ratificación de la condena por el fallo de la Corte Suprema.

"Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes", indicó el Tribunal.

El último punto está relacionado con las visitas que podrá recibir la condenada en el domicilio, por lo que el Tribunal le dio 48 horas para poder presentar una lista de las personas que podrán acceder al apartamento. La nómina debe estar compuesta por familiares, miembros de la custodia policial, médicos y abogados.

Manifestaciones a favor de Cristina Kirchner



El Partido Justicialista (peronismo), al que pertenece Cristina Kirchner convocó para este miércoles a una marcha para reclamar la libertad de la exdirigente argentina condenada por corrupción. El epicentro de la manifestación es la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde miles de personas se estaban concentrando.

El Frente de Izquierda, una alianza de partidos izquierdistas, también se movilizó para rechazar el fallo contra Cristina Kirchner, aunque se estaban concentrando en el Obelisco -un monumento ícono de la ciudad de Buenos Aires- antes de dirigirse a la Plaza de Mayo, informó el periódico argentino La Nación.

José Mayans, vicepresidente del PJ y uno de los organizadores de la marcha, afirmó que se estima que en total concurrirán unas 300.000 personas al evento.

Sin embargo, todo parece indicar que no se trata esencialmente de una manifestación popular espontánea, sino de partidos y movimientos políticos peronistas y de izquierda, como así también de organizaciones gremiales afines al peronismo, que trasladaban a las personas en autobuses.

El mensaje de Cristina Kirchner a sus partidarios

En un mensaje que se escuchó por los altoparlantes colocados en la Plaza de Mayo, Cristina Kirchner se victimizó una vez más denunciando una persecución política en su contra.

“Lo que más me gustó escuchar fue que vamos a volver”, manifestó Kirchner desde el apartamento donde cumple prisión domiciliaria.

Kirchner también apuntó contra el presidente Javier Milei. “Este modelo que ahora encarna Milei se cae, no solo porque es injusto, sino porque es insostenible en términos económicos, tiene vencimiento y no es nuevo”, sostuvo.

"El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso estoy presa. Pero algo deben aprender todos y todas: pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, agregó.

Milei defiende sus reformas económicas desde Madrid: "Hoy Argentina ha abrazado el sendero del crecimiento"

El presidente argentino, Javier Milei, defendió sus políticas económicas durante el Foro Económico de Madrid, en donde afirmó que sus reformas permitieron reactivar el crecimiento y reducir la inflación galopante en su país.



"Vaya que el modelo está funcionando. Por lo tanto, lo que quiero dejarles es el testimonio de que las ideas de la libertad funcionan", declaró el dirigente durante su discurso.



Milei, un economista libertario, llegó al poder en diciembre de 2023 prometiendo arreglar una economía argentina en crisis mediante recortes del gasto público.



"Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo. Por lo tanto, que no nos falte el coraje para hacerlo, porque somos los que podemos poner de pie a todo el mundo", continuó el líder argentino desde la tarima.

​Milei aseguró que la economía de su país ha crecido desde abril y que el próximo año la inflación "habrá sido historia del pasado".



"Hoy Argentina ha abrazado el sendero del crecimiento. En 40 años será la primera potencia mundial, sin lugar a dudas", subrayó.

