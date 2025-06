Los estadounidenses quieren que DC rinda cuentas. Un legislador clave está presionando al IRS para que aporte una buena dosis de responsabilidad.

Publicado por John Solomon 26 de junio, 2025

Cuando Donald Trump ganó la presidencia el pasado noviembre, su amplia base de votantes contaba con una dosis saludable de rendición de cuentas en Washington por la instrumentalización del Gobierno, el mal uso de los fondos de los contribuyentes y la violencia e intolerancia impuestas en las calles y campus universitarios de Estados Unidos.

Pero cinco meses después del inicio de la 47ª presidencia, no ha habido una oleada de acusaciones o despidos, ni siquiera una publicación masiva de documentos largamente esperados.

Si bien hay indicios de que algunos de esos entregables pueden estar en el horizonte, uno de los legisladores más poderosos del Congreso está apostando por una agencia inesperada para entregar una ronda de consecuencias: el IRS.

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, un republicano de Missouri, dijo a Just the News que ha remitido 11 grupos sin ánimo de lucro al IRS para que se les retire la exención de impuestos por fomentar la división, el odio, la intolerancia y la violencia en las calles y campus universitarios de Estados Unidos.

Y después de un prolongado período de tiempo en que el IRS estuvo sin un líder confirmado, Smith ahora cree que el recién instalado jefe del IRS, Billy Long, un ex congresista él mismo, actuará sobre esas solicitudes y entregará algunas consecuencias significativas a aquellos que han antagonizado a América.

"Esto es algo que hemos estado investigando en el Comité de Medios y Arbitrios desde hace más de un año. De hecho, he pedido que se revise y revoque el estatus de exención fiscal de 11 organizaciones sin ánimo de lucro diferentes", dijo Smith durante una amplia entrevista el miércoles por la noche en un reportaje especial de Just the News TV producido en colaboración con la Asociación de Ciudadanos Estadounidenses Maduros (AMAC).

"Desgraciadamente, durante ese periodo de tiempo, hemos tenido numerosas entradas y salidas de comisarios del IRS. Actualmente vamos por el sexto en los últimos nueve meses. Pero estoy muy emocionado de que este sea el primer elegido confirmado por el presidente Trump, el congresista Billy Long, mi antiguo colega del estado de Missouri."

Smith dijo que las primeras organizaciones sin fines de lucro que ha remitido para ser investigadas por el IRS han estado "canalizando dinero a organizaciones, pero también que han estado canalizando dinero para crear descontento y malestar, ya sea en campus universitarios o ya sea en las calles".

"Están protestando contra el ICE u obstruyendo al ICE y tienen que rendir cuentas", añadió. "Ese no es el cumplimiento de su estatus de exención de impuestos. Y por eso creo que el IRS debería eliminar su estatus de exención de impuestos".

Smith no es un miembro cualquiera del Congreso. Como presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que controla los impuestos y el IRS, ejerce una vasta influencia sobre la agencia.

Hace dos años acudió en ayuda de dos denunciantes del IRS que afirmaban haber sufrido represalias cuando se opusieron a la interferencia política en la investigación fiscal de Hunter Biden.

La intervención de Smith protegió las carreras de los dos agentes del IRS y llevó a un dramático cambio de rumbo en el caso de Hunter Biden, provocando la anulación de un acuerdo de culpabilidad muy ventajoso y dando lugar a dos procesamientos y condenas distintas del primer hijo antes de que su padre, Joe Biden, le indultara el pasado diciembre.

Algunos de los colegas republicanos de Smith también están examinando otras formas de utilizar el código tributario para crear castigos para quienes obtienen desgravaciones fiscales y luego causan daños en Estados Unidos.

A finales del año pasado, la Cámara aprobó una ley de la representante neoyorquina Claudia Tenney que revocaría la exención fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses que apoyen materialmente a organizaciones terroristas.

Más de 180 demócratas de la Cámara de Representantes votaron en contra del proyecto de ley, que murió en el Senado, controlado por los demócratas, antes de que los republicanos tomaran el control de esa cámara en enero.

