Muere el ex guitarrista de KISS Ace Frehley

Publicado por Víctor Mendoza 16 de octubre, 2025

(AFP) Ace Frehley, el guitarrista principal original del grupo estadounidense de glam rock KISS, ha muerto, informó su familia. Tenía 74 años.

El mago de la guitarra falleció en su casa, rodeado de su familia, tras una reciente caída, dijo un representante a la AFP.

Un comunicado de la familia de Frehley dijo testar "devastada y con el corazón roto"por su pérdida.

"En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de poder rodearle de palabras de amor, cariño y paz, pensamientos, oraciones e intenciones mientras dejaba esta tierra", dijo la familia.

"Reflexionando sobre todos los increíbles logros de su vida, ¡la memoria de Ace seguirá viva para siempre!".

En 1973, Frehley fue miembro fundador de KISS, junto al bajista Gene Simmons, el vocalista Paul Stanley y el batería Peter Criss.

La banda publicó en las redes sociales el jueves por la noche, llamando a Frehley "un soldado de rock esencial e irremplazable.".

Simmons dijo en su cuenta X: "Nadie puede tocar el legado de Ace. Sé que amaba a los fans".

"Más triste aún, Ace no vivió lo suficiente para ser honrado en el 48º evento de los Kennedy Center Honors en diciembre, añadió Simmons.

Incluso en una época de disfraces extravagantes, KISS destacaban entre la multitud, con maquillaje completo al estilo Kabuki, pelo alborotado y zapatos de plataforma imposiblemente altos.

Su inconfundible aspecto contribuyó al éxito de un grupo cuyos éxitos incluían "I Was Made for Lovin' You", "God of Thunder" y "Strutter".

Las actuaciones eran a menudo eventos teatrales, con pirotecnia y bombas de humo.

El diseño artístico de la banda, lightning bolts for the SS of KISS, está indeleblemente ligado al maquillaje y a la siempre presente e increíblemente larga lengua de Simmons.

Frehley abandonó la banda en 1982 debido al abuso de sustancias y a que surgieron diferencias creativas.

Siguió trabajando en solitario y fundó la banda Frehley's Comet, con la que produjo varios álbumes de éxito. Se reunió con KISS a mediados de la década de 1990 para una temporada de seis años.

Le sobreviven su mujer, Jeanette, y su hija, Monique.