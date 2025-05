Publicado por Víctor Mendoza 27 de mayo, 2025

Billie Eilish se llevó siete premios en los American Music Awards, la mayor gala de premios musicales votados por el público. Palmarés que incluye los prestigiosos artista del año, álbum del año (Hit Me Hard and Soft) y canción del año ('Hit Me Hard and Soft').

Lejos quedó Kendrick Lamar, quien a pesar de ingresar al evento como el artista más nominado (en 10 categorías) se llevó sólo el premio por la canción más popular de hiphop. Post Malone, el segundo más nominado, obtuvo dos galardones: artista country masculino y canción country favorita del público.

También fueron destacados por el público Beyoncé, con dos premios, Eminem, quien volvió a recibir un AMA después de 15 años, Gracie Abrams, como artista revelación, y Lady Gaga y Bruno Mars, premiados por separado y por su colaboración en 'Die With a Smile'.

En cuanto a las categorías de música hispana, los premiados fueron Bad Bunny (artista latino más popular y álbum más popular), Becky G (artista latina más popular), Julión Álvarez y su Norteño Banda (duo o grupo latino más popular) y Shakira (canción latina más popular).

Jennifer López llevó el arte hispano a toda la jornada como presentadora, destacándose en un celebrado número de baile de apertura. También tomó el escenario Gloria Estefan, quien interpretó su nuevo tema 'La Vecina (No Sé Na')'.

Los American Music Awards honraron, además, las trayectorias de Rod Stewart y Janet Jackson, quien en un emotivo discurso aseguró que ni ella ni su familia habían buscado la fama y añadió: "Mi historia, la historia de mi familia, es verdaderamente una historia estadounidense. Sólo es posible en Estados Unidos".

¿Dónde está Taylor Swift? A pesar de sus seis nominaciones, Taylor Swift se quedó con las manos vacías. La artista más galardonada de la historia de los premios (40) no acudió a la gala, entre especulaciones de que asistiría para lanzar un nuevo tema durante el evento.

La lista completa de ganadores