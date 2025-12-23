NBA: los Thunder vuelven al triunfo, los Nuggets hunden a los Jazz

Publicado por Víctor Mendoza 23 de diciembre, 2025

La jornada NBA del lunes estuvo marcada por las victorias de los Oklahoma City Thunder, con un Shai Gilgeous-Alexander estelar, los Denver Nuggets y los Boston Celtics.

A continuación, las escenas más destacadas de la liga de baloncesto:

Los Thunder afianzan el liderato

Gilgeous-Alexander fue el líder de canastas en el triunfo de los Thunder sobre los Memphis Grizzlies por 119-103. Bajo el liderazgo del actual MVP de la NBA, que marcó 31 puntos, los de Oklahoma volvieron a la victoria tras una derrota el viernes en Minnesota.

"No estuvimos en nuestro mejor nivel esta noche pero hicimos suficiente para ganar. Pero aún tenemos que mejorar", expresó Gilgeous-Alexander a NBC.

Memphis tuvo un arranque brillante, con una ventaja de siete puntos en el primer cuarto antes de que Oklahoma City tomara control en el segundo cuarto, según AFP.

Gilgeous-Alexander fue apoyado por 24 puntos de Jalen Williams y 16 de Ajay Mitchell.

La estrella canadiense tiene ahora 20 puntos o más en 100 juegos consecutivos, algo que solo Wilt Chamberlain había logrado.

"Mis compañeros me permitieron lanzar los disparos que quise", declaró Gilgeous-Alexander. "El cuerpo técnico me tuvo confianza e hice el trabajo para mejorar día a día".

Con ese resultado mejoró el récord de Oklahoma City a 26-3 y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste. Los Thunder enfrentarán el martes al segundo lugar, San Antonio.

Buena noche para Nuggets y Celtics

En otros partidos del lunes, los Denver Nuggets mantuvieron su persecución de Oklahoma City en el Oeste con una victoria 135-112 sobre Utah Jazz en Colorado.

Los Nuggets (21-7) estuvieron al frente todo el partido y Nikola Jokić consiguió 14 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, en su décimocuarto triple doble de la temporada y el 178 de su carrera.

En la Conferencia Este, los Boston Celtics ganaron en casa a los Indiana Pacers por 103-95 y siguen terceros.

Con la victoria, Boston mejoró su récord en la presente temporada a 18 victorias y 11 derrotas. Los líderes del Este, los Detroit Pistons, tienen 22-6, y los segundos, los New York Knicks, marca de 20-8.

El ala-pívot Jaylen Brown fue la gran figura en el partido que se jugó en el TD Garden, en Boston, con 31 puntos y nueve rebotes en 33 minutos en cancha para los locales.

Indiana, por su parte, marcha en el decimocuarto y penúltimo escalón en el Este, con marca de 6-23, solo por encima de los colistas Washington Wizards.