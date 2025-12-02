Los Mets llegan a un acuerdo con Devin Williams

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

Los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo con el relevista agente libre Devin Williams. La información fue confirmada por varias fuentes a la página oficial de las Grandes Ligas.

A pesar de que se informó sobre el acuerdo, el equipo no ha hecho oficial el contrato. De acuerdo con la MLB, los Yankees decidieron no hacerle una oferta calificada al estadounidense, de modo que firmarlo no implica ninguna compensación en selecciones del Draft amateur de la MLB ni acarrea penalización alguna.

Además, la fuentes informaron a la MLB que los Mets aún mantenían sus intenciones de firmar de nuevo al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. El interés del equipo seguía incluso después de haber llegado a un acuerdo con Williams.

"Según una de esas fuentes, este último está dispuesto a asumir el rol de preparador si el club logra retener a Díaz", detalló la MLB.