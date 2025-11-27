Champions League: Mbappé evita una tragedia del Real Madrid en Grecia; el Liverpool, crítico

Publicado por Alejandro Baños 27 de noviembre, 2025

Los aficionados pudieron presenciar grandes duelos este miércoles en la UEFA Champions League, en una jornada en la que reinaron las goleadas y varios nombres propios a analizar. Uno de ellos es el equipo más laureado de la máxima competición del fútbol europeo y uno de los favoritos a conquistar el título en esta edición, que sufrió más de lo esperado en su visita a Atenas (Grecia).

Con una diferencia de un solo gol, el Real Madrid logró derrotar al Olympiacos a domicilio (3-4). Un rival, a priori, muy inferior, pero que supo poner en aprietos al equipo dirigido por Xabi Alonso, principalmente en los últimos compases del enfrentamiento.

"Lo importante era ganar y romper la dinámica, sumando tres puntos importantes para estar entre los ocho primeros de la clasificación. Ha sido un partido competido y sufrido, pero necesitábamos esta victoria", dijo el director técnico español al término del encuentro.

La victoria lograda frente a los helenos tuvo un claro protagonista, Kylian Mbappé, quien anotó los cuatro goles del Real Madrid. Con este póquer, suma ya 22 tantos esta temporada.

El Olympiacos se adelantó en el marcador con un gran gol del centrocampista portugués Chiquinho (8'). Ante la adversidad, el Real Madrid comenzó a desplegar todo su arsenal y en un margen de siete minutos llegaron los tres primeros goles de Mbappé (22', 24' y 29').

"Esto es muy importante. No era fácil ganar hoy, ante esta afición, en este estadio, con este ambiente. Empezamos mal, pero pudimos imponer nuestra calidad", señaló Mbappé.

Poco después de que comenzase la segunda mitad, el delantero iraní Mehdi Taremi recortó distancias (52'). Ocho minutos después, el atacante francés volvió a aparecer para anotar su cuarto gol y el de su equipo (60').

El marroquí Ayoub El Kaabi puso el definitivo 3-4 en el marcador con un tanto de cabeza (81'). Los griegos pudieron empatar, pero sus ocasiones no acabaron con el balón entre los tres palos.

Con 12 puntos de 15 posibles, el Real Madrid toma de nuevo impulso en la clasificación de la primera fase de la UEFA Champions League. Se sitúa en el quinto puesto.

¿Qué le sucede al Liverpool?

Otro de los favoritos a alzar el título esta temporada es el Liverpool. Pero sus aspiraciones, poco a poco, parecen desvanecerse. El estado de los reds es crítico, más viendo su actuación de este miércoles en la máxima competición del fútbol europeo.

En su estadio, Anfield, el Liverpool cayó con estrépito frente al PSV (1-4), en un juego en el que el vigente campeón de la Premier League volvió a evidenciar su fragilidad defensiva y a dar muestra de que los fichajes de este verano no están rindiendo como deberían.

Los neerlandeses ganaron gracias a los goles de Ivan Perisic y Guus Til y el doblete de Couhaib Driouech. Por parte del Liverpool anotó Dominik Szoboszlai.

El Arsenal no cede; el Atlético de Madrid toma impulso

De un inglés a otro. Pero que se encuentra en un momento dulce. Pese a que todavía no cuenta con ninguna Orejona en sus vitrinas, el Arsenal parece haberse consolidado como el gran aspirante a conquistar el título.

En el duelo más atractivo del miércoles, los gunners vencieron al Bayern de Múnich (1-3) en el Emirates Stadium, con una lección de táctica impresa desde el banco por el director técnico español Mikel Arteta.

Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli anotaron para los locales, mientras que Lennart Karl hizo el único gol de los alemanes. El Arsenal suma un pleno de triunfos, siendo el único equipo de esta edición de la UEFA Champions League en tener en su casillero 15 puntos.

Otro de los duelos vistosos de la jornada fue el que se vivió en el Metropolitano. El Atlético de Madrid consiguió una importantísima victoria in extremis frente al Inter de Milán (2-1) en su estadio. Un triunfo que sirve para que los hombres dirigidos por el argentino Diego Pablo Simeone escale varias posiciones en la clasificación.

Los goles rojiblancos fueron obra de Julián Álvarez y Jose María Giménez, mientras que Piotr Zielinski hizo el único tanto de los nerazzurri.

Vitinha brilla

En el enfrentamiento que acabó con un mayor número de goles en la jornada de este miércoles de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain superó al Tottenham Hotspur (5-3) en el Parc des Princes.

El centrocampista portugués Vitinha, con un hat trick, llevó a los franceses a sumar su cuarta victoria en esta edición de la máxima competición del fútbol europeo. A él, se sumaron los goles de Fabián Ruiz y William Pacho. Richarlison y Randal Kolo Muani (con dos tantos) fueron los goleadores del Tottenham.

EL PSG se posiciona segundo en la clasificación, superado, únicamente, por el Arsenal.