La defensa de los Texans demuestra que es la mejor de la NFL para doblegar a los Bills

Publicado por Israel Duro 21 de noviembre, 2025

Los Houston Texans volvieron a demostrar por qué son la mejor defensa de la liga en su victoria por 23-19 ante los Buffalo Bills. Los defensores locales consiguieron secar al actual MVP Josh Allen, que sufrió ocho placajes -un récord en su carrera- mientras que el safety de Houston, Calen Bullock, forzó tres pérdidas de balón (dos intercepciones y un fumble forzado).

El enfrentamiento se presentaba como una batalla entre uno de los mejores ataques y la mejor defensa de la liga esta temporada. Bajo el liderazgo de Josh Allen, los Bills llegaban con el cuarto mejor promedio de puntos por partido (29,2) y venían de ganar por 44-32 a los Tampa Bay Buccaneers, en un encuentro en el que Allen anotó seis touchdowns. Enfrente, la defensa de Houston presentaba el récord de ser la que menos puntos (16,4) y yardas (258) permitía por partido.

La defensa texana impuso su ley

Sobre el terreno, fue la defensa texana la que terminó imponiendo su ley. Los jugadores de los Texans igualaron el récord de placajes de la franquicia en un solo partido. Las otras dos ocasiones fueron en la semana 12 contra los Tennessee Titans en 2024 y en la semana 17 contra los Jacksonville Jaguars en 2016. Allen fue víctima de una presión asfixiante que le ahogó en 15 de sus 45 retrocesos (33 %) y apenas le permitió dos pases completos y un primer down en esas 15 jugadas.

Entre los defensores, Bullock se ganó una mención especial en su gran noche. El safety texano protagonizó múltiples intercepciones, entre ellas la que realizó en cuarta y 6 con 24 segundos restantes que puso fin al partido. Eso ocurrió después de que la defensa local permitiera a los Bills convertir en cuarta y 27 con un gancho y lateral, lo que supuso la conversión más larga en cuarta oportunidad de cualquier equipo en el cuarto cuarto de un partido con una sola anotación desde 2012.

"Sin duda tenemos la mejor defensa de la liga"

"Calen salió e interceptó el balón dos veces, forzando un fumble que nos permitió avanzar en territorio contrario. Hubo mucha emoción en la banda durante toda esa jugada, pero mi jugada favorita fue la intercepción de Calen, porque significó que se había acabado", dijo el entrenador DeMeco Ryans.

"Sin duda tenemos la mejor defensa de la liga", afirmó el linebacker de los Texans, Azeez Al-Shaair. "Sólo tienes que grabarlo cada día".