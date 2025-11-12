Los Thunder barren a los Warriors y se afianzan en lo más alto del Oeste

Publicado por Alejandro Baños 12 de noviembre, 2025

Los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, lograron consolidarse en lo más alto de la clasificación de la Conferencia Oeste tras pasar por encima de los Golden State Warriors (126-102) en el Paycom Center.

Durante los tres primeros parciales, los Thunder no dieron margen de maniobra a sus rivales, sobre todo en el primer y en el tercer cuarto, donde endosaron 34 y 44 puntos, respectivamente, a los Warriors.

La franquicia californiana, que tantos éxitos consiguió en los últimos 15 años, tan solo logró ser más efectiva que los locales en los últimos 12 minutos.

La estrella de los Thunder y mejor jugador de la pasada temporada, Shai Gilgeous-Alexander, cerró su participación en el juego frente a los Warriors con un doble-doble (28 puntos y 11 asistencias). Misma figura registró su compañero de baile, Chet Holmgren (23 puntos y 11 rebotes).

Por parte de los californianos, Jonathan Kuminga fue el máximo anotador (13 puntos). Jimmy Butler (12 puntos) y Stephen Curry (11 puntos) tuvieron una actuación muy discreta.

Los Thunder están haciendo gala de sus virtudes en este inicio de temporada (con una sola derrota en sus primeros 12 partidos), afianzando su condición de favoritos a conquistar el Anillo. Por su parte, los Warriors cuentan con el mismo número de triunfos que de derrotas.

Los Celtics no salen a flote; los Jazz se animan

La franquicia más laureada de la NBA, los Boston Celtics, sumaron su séptima derrota de la temporada regular. En esta ocasión fueron los Philadelphia 76ers (102-100) los que superaron a los verdiblancos, que continúan notando la ausencia por lesión de su estrella, Jayson Tatum.

En otro de los duelos destacados de la jornada, los Utah Jazz tomaron aire tras arrasar a los Indiana Pacers (152-128) en el Delta Center de Salt Lake City. La estrella local, Lauri Markkanen, fue el máximo anotador del enfrentamiento (35 puntos).