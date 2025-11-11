Los Eagles ganan a Green Bay y los Packers pierden el liderato de la división

Publicado por Víctor Mendoza 11 de noviembre, 2025

(AFP) Jalen Hurts lanzó para 183 yardas y un touchdown para llevarr a los actuales campeones, los Philadelphia Eagles, a una victoria por 10-7 en Green Bay, en una batalla de líderes de división el lunes.

Los Eagles ganaron su tercer partido consecutivo para llegar a 7-2, mientras que los Packers cayeron a 5-3-1, quedando detrás de Detroit y Chicago (6-3) en la división Central de la NFC.

Después de la primera mitad inicial sin anotaciones en un partido de la NFL desde 2023, Filadelfia condujo 50 yardas en 10 jugadas para comenzar el tercer cuarto y tomó la delantera con un gol de campo de 39 yardas de Jake Elliott.

En el cuarto cuarto, Saquon Barkley atrapó un pase de Hurts de 41 yardas para llevar a las Águilas a la yarda 36 de Green Bay.

En la siguiente jugada, Hurts encontró a DeVonta Smith con un pase de touchdown de 36 yardas para que Philadelphia tomara una ventaja de 10-0 con 10:35 por jugar.

Los Packers respondieron con una marcha de 11 jugadas y 75 yardas coronada por una carrera de touchdown de Josh Jacobs de seis yardas para acercarse a 10-7 con 5:49 restantes.

Brandon McManus tuvo un intento de gol de campo de 64 yardas en la última jugada, pero un mal snap condenó el esfuerzo y los Eagles se llevaron la victoria.