Doncic devuelve a los Lakers a la senda del triunfo

Publicado por Alejandro Baños 11 de noviembre, 2025

Los Los Angeles Lakers se recuperaron de la derrota sufrida frente a los Atlanta Hawks venciendo a domicilio a los Charlotte Hornets (111-121), que continúan en la parte baja de la clasificación de la Conferencia Este. La franquicia angelina sumó su octavo triunfo de la temporada.

En el Spectrum Center de Charlotte (Carolina del Norte), el equipo local inició el duelo siendo más efectivo que su rival, marchándose con una ligera ventaja en el marcador al término del primer cuarto. Sin embargo, en el segundo parcial, los Lakers comenzaron a dominar, liderados por un gran Luka Doncic que cerró su actuación con 38 puntos, seis rebotes y siete asistencias.

Ya en el tercer cuarto, los Lakers siguieron mejorando y lograron ampliar su ventaja en el marcador, entrando a la cancha con un parcial de +18 puntos. Los Hornets fueron más efectivos en los últimos 12 minutos, pero sus esfuerzos por remontar quedaron en vano.

Sin LeBron James -quien todavía no ha debutado esta temporada-, Doncic se ha consolidado como el líder de los Lakers. A su gran actuación frente a los Hornets se sumaron los buenos números registrados por los otros cuatro integrantes del quinteto inicial, destacando la aportación de Austin Reaves (24 puntos) y de Rui Hachimura (21).

Wembanyama asalta Chicago; los Pistons siguen intratables

En otro de los duelos destacados de la jornada, los San Antonio Spurs se impusieron a los Chicago Bulls (117-121) en el United Center. La franquicia de Illinois cayó derrotado por cuarta vez en los últimos cinco juegos que ha disputado.

Con un doble-doble (38 puntos y 12 rebotes), el joven pivot francés Victor Wembanyama fue el principal responsable del triunfo de los Spurs, mientras que De'Aaron Fox colocó 21 puntos y Stephon Castle 19.

Por otro lado, los Detroit Pistons siguen sumando triunfos y dominando la Conferencia Oeste. En esta ocasión, venció a la que es, hasta la fecha, la peor de la temporada, los Washington Wizards (137-135). En la que es la séptima victoria consecutiva de la franquicia de Michigan brilló Cade Cunningham, quien acabó el duelo con un triple-doble (46 puntos, 11 asistencias y 12 rebotes).